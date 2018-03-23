Минфин нашел способ выгодно применить средства ФНБ

Минфин бросит средства ФНБ на фондовый рынок

Минфин РФ нашел более выгодный способ использовать средства ФНБ — направить их в рисковые активы. На такой шаг ведомство подтолкнул пример Норвегии , которая зарабатывает для налогоплательщиков таким образом огромные суммы.

На данный момент решение еще не принято, однако возможность изменения политики использования средства Фонда национального благосостояния рассматривается, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов

Куда могут быть направлены деньги? Конечно, это финансовый рынок, в частности рынок акций, различных облигаций и другие финансовые активы.

Одно из ключевых требований к активам — их ликвидность, то есть возможность продать и купить в любой момент времени. По сути — это спекуляции на рынке, то есть ФНБ частично может стать хедж-фондом.

Какой от этих инвестиций может быть результат — сказать сложно. У Фонда благосостояния Норвегии в целом получается неплохо, хотя бывают и серьезные просадки. Например, за прошлый год он заработал $130 млрд, а за 21 год существования Фонд заработал $125 тысяч на каждого гражданина. Всего же в фонде — $208 тысяч на каждого из 5,2 млн норвежцев.

Другой вопрос, что на счету норвежского фонда более триллиона долларов и он может контролировать целые рынки. К слову, норвежскому фонду принадлежат 1,3% всех выпущенных в мире акций.

В ФНБ сейчас около 3,7 трлн руб., то есть около $65 млрд Из них 506 млрд руб. вложено в инфраструктурные проекты, 200 млрд руб. и $6,25 млрд потрачено на спасение ВЭБа , $3 млрд — на покупку еврооблигаций Украины , 279 млрд руб. — в привилегированные акции в российских банков. Остаток в 2,3 трлн рублей, или ликвидная часть, положен на валютные счета в ЦБ и вложен в гособлигации зарубежных стран.

Однако по итогам прошлого года инвестиции принесли формальный убыток в 0,1%. Это также, вероятно, подталкивает Минфин к более активному использованию средств, тем более, что оборачиваемость капитала на финансовом рынке самая высокая.

Возвращаясь к успехам Нефтяного фонда Норвегии, стоит сказать, что успех во многом обусловлен феноменальным ралли на мировом рынке акций, которое продолжается уже около 10 лет. Однако, нельзя не признать, что продать такой объем бумаг в короткие сроки просто невозможно, тем более сейчас, когда рынки падают и покупателей не так много.

В общем и целом, инвестиции на рынке акций всегда сопровождаются существенными рисками.

Добавим также, что ФНБ пополняется валютой за счет интервенций Минфина, который направляет на эти цели сверхдоходы бюджета от продажи нефти.

За прошлый год валютные интервенции пополнили ФНБ на $14 млрд, в текущем году сумма увеличится до $46 млрд И еще одно важное замечание, изменить политику инвестирования на более рискованную и, соответственно, более доходную Минфин планирует после того, как размер ФНБ будет увеличен до 7% ВВП, сообщил Антон Силуанов. По прогнозам, это произойдет не ранее, чем через три года.