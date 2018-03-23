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Долговой рынок: телекомы оказались драйверами роста, — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест»
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Долговой рынок: телекомы оказались драйверами роста, — Семен Немцов, аналитик ИК «Рycc-Инвест» 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
Около 60% сделок пришлось на длинные облигации с дюрацией от 3 лет, прибавившие в среднем по 15 б.п. Для сравнения, рынок в целом вырос на 10 б.п.
Лидерами дня выступили выпуски телекомов, которые подорожали в среднем на 30-35 б.п. Практически весь торговый оборот пришелся на выпуск СистемБ1P5, котировки которого прибавили 0,35%. Лучше корпоративного сегмента смотрелись бумаги муниципального долга, которые выросли в цене в среднем на 0,3%. Лидером дня выступил займ МГор48 (+0,8%).
На рынке внутреннего госдолга наблюдался уверенный рост котировок, который составил 0,2%. ¾ оборота было сформировано в длинных облигациях с дюрацией от 5 лет, среди которых опережающими темпами росла серия 26218 (+0,4%).
В корпоративном сегменте внешнего долга единой динамики не сложилось. Лучше рынка смотрелись выпуски РЖД, дорожающие на всем отрезке кривой и номинированные в разных валютах.
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