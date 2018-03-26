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Российский рынок LCV в феврале поднялся на 6-е место в Европе
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Российский рынок LCV в феврале поднялся на 6-е место в Европе 

Прайм 58 минут назад
Фото: Газета Daily
Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестое место в Европе, обогнав такие страны, как Бельгия и Нидерланды, сообщает Аналитическое агентство «Автостат».
За февраль в России было продано 7 770 новых малотоннажных грузовых автомобилей. Это на 9,3% больше, чем в феврале прошлого 2017 года.
Первое место на рынке LCV в странах Европы остается у Франции, там было продано 35 714 новых авто этой категории, рост составил 3,5%.
Второе место — у Германии. В этой стране было продано 19 937 авто, рост к февралю прошлого года — 8.8%.
Третье место — у Испании. Тут реализовали 17 259 коммерческих авто, рост — 18,1%.
Четвертое и пятое места — у Италии и Великобритании. Было продано 14 550 и 14 135 авто соответственно.
Всего за февраль в странах Европы было продано 149 028 коммерческих авто, рост составил 5,6% к показателям прошлого года.
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 Ещё 6 источников 
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