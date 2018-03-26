Российский рынок LCV в феврале поднялся на 6-е место в Европе

Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестое место в Европе, обогнав такие страны, как Бельгия Нидерланды , сообщает Аналитическое агентство «Автостат». За февраль в России было продано 7 770 новых малотоннажных грузовых автомобилей. Это на 9,3% больше, чем в феврале прошлого 2017 года. Первое место на рынке LCV в странах Европы остается у Франции , там было продано 35 714 новых авто этой категории, рост составил 3,5%. Второе место — у Германии . В этой стране было продано 19 937 авто, рост к февралю прошлого года — 8.8%. Третье место — у Испании . Тут реализовали 17 259 коммерческих авто, рост — 18,1%. Четвертое и пятое места — у Италии Великобритании . Было продано 14 550 и 14 135 авто соответственно. Всего за февраль в странах Европы было продано 149 028 коммерческих авто, рост составил 5,6% к показателям прошлого года.