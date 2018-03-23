Газпрому будет непросто найти альтернативу Стокгольму

Российский Газпром винит шведских арбитров и процессуальные ошибки в том, что по решению Стокгольмского арбитража он остался должен Нафтогазу 2,56 млрд долларов. Газпром решил оспорить это решение с двойными стандартами. Учитывая изменение внешнеполитического градуса, возможно, пришло время сменить Стокгольмский арбитраж. Но есть ли альтернатива?

Газпром, разочарованный решением Арбитражного суда Стокгольма по спору с украинским Нафтогазом на поставку газа, подал ходатайство о частичной отмене окончательного решения суда. Документ подан в Апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ).

Основанием для ходатайства стали превышение арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенные ими серьезные процессуальные ошибки, заявил Газпром. Детали ошибок не уточняются.

Стокгольмский арбитраж сначала в декабре 2017 года вынес решение по контракту на поставки российского газа Нафтогазу. Тогда суд обязал Нафтогаз заплатить Газпрому 2 млрд долларов за поставленный, но так и не оплаченный газ в 2014–2015 годах.

Второе решение арбитраж вынес по транзитному контракту в конце февраля 2018 года. Суд решил, что Газпром должен Нафтогазу 4,63 млрд долларов, что с учетом первого решения означает, что Газпром остался должен Украине 2,56 млрд долларов.

Глава российской компании Алексей Миллер после этого заявил, что Стокгольмский арбитраж руководствовался двойными стандартами и принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с Нафтогазом. По логике российской стороны, асимметрия заключается в следующем. В контракте на поставку газа в договоре прописано обязательное требование «бери или плати» и штрафные санкции с пени за его невыполнение. Киев его никогда не выполнял, но Стокгольм не стал выставлять ему штрафы. Те 2 млрд долларов — это реальный долг Нафтогаза за тот газ, который он получил, но не оплатил.

В транзитном контракте нет правила «качай или плати» и штрафных санкций за его невыполнение, но Стокгольмский арбитраж все-таки выставил штраф Газпрому за это.

Россия или Газпром официально не называют Стокгольмский арбитраж ангажированным или предвзятым. Пока Газпром возлагает всю вину за такие странные решения на арбитров в надежде, что апелляция позволит восстановить справедливость.

«Решения по конкретным делам принимаются конкретными арбитрами, которые формируют свое мнение, исходя из оценки полученных доказательств, — говорит партнер адвокатского бюро КИАП Анна Грищенкова. — Результат по спору зависит от множества факторов, но вопрос выбора арбитра является одним из ключевых вопросов при построении стратегии по делу. По опыту, в таких сложных спорах часто не бывает довольной стороны, каждая сторона в какой-то мере не удовлетворена решением».

Если у Газпрома не получится обжаловать решение Стокгольма в Швеции, то это косвенно может быть расценено как действие Стокгольма в чьих-то интересах. Например, в интересах ЕС или США . Так, может, настало время сменить третью сторону для решения конфликтов?

Ведь как бы ни решилось дело, велика вероятность, что Газпрому потребуется подписать новый договор с Украиной на транзит российского газа в Европу. Он нужен будет даже в случае завершения строительства «Северного потока — 2» хотя бы потому, что газопровод не сможет заработать в полную мощность в моменте или, к примеру, не будет еще действовать вся инфраструктура в самой Европе. По экспертным оценкам, на первых порах потребуется сохранить транзит газа через Украину в размере 10–15 млрд кубометров, но, скорее всего, не более 30 млрд кубов (против 80–90 млрд кубов сейчас).

И если, несмотря ни на что, Газпром и Нафтогаз сумеют подписать такой договор, то в нем снова предстоит прописать арбитраж, в который партнеры могут обращаться в случае спорных вопросов. Есть ли альтернатива Стокгольму (официально — Арбитражному институту Торговой палаты Стокгольма)?

Для начала — почему в текущих контрактах между Газпромом и Нафтогазом в качестве третьей стороны для решения споров значится именно Стокгольмский арбитраж? Понятно, что в свои собственные арбитражи ни Россия, ни Украина не могут передать свои споры, поэтому выбираются суды в третьих странах.

С выбором Стокгольмского арбитража все довольно тривиально — это очень давняя практика, которая действует уже почти полвека.

«В 70-е годы 20 века было заключено специальное соглашение между Америкой и СССР, по которому споры передавались в арбитраж в Стокгольме. Швеция была выбрана как независимая страна. С тех пор в большое количество внешнеторговых контрактов, особенно в сфере нефти и газа, включена арбитражная оговорка о рассмотрении споров в Стокгольме», — рассказывает партнер адвокатского бюро КИАП Анна Грищенкова.

«На протяжении десятилетий Стокгольмский арбитраж, как и сама Швеция, придерживались нейтралитета, в том числе и по отношению к Российской Федерации. Это позволило Стокгольму получить бешеную популярность в среде российского предпринимательского сообщества, частые и громкие споры которого принесли ему в некотором роде мировую известность», — говорит адвокат бюро «Деловой фарватер» Александр Казусь.

В постсоветских странах этот арбитраж по понятным причинам также популярен.

К тому же, судиться в суде, в котором процессы в достаточной степени изучены и отлажены, намного легче, чем познавать новое арбитражное учреждение с новыми порядками и правилами, добавляет он.

Однако в последние годы политическая ситуация на внешней арене сильно изменилась и некогда нейтральные страны сегодня могут быть уже предвзяты. Если вчера был Стокгольм, то почему бы завтра не быть Парижу, Гонконгу или Сингапуру

«Альтернатива Стокгольму имеется — в мире где-то десяток ведущих арбитражных центров, как европейских (LCIA в Лондоне, VIAC в Вене), так и азиатских (HKIAC в Гонконге, SIAC в Сингапуре). Сейчас есть некий уклон в сторону азиатских центров, например, в сторону арбитража в Гонконге. Однако выбор другого института не влияет на результат по спору. Результат зависит от конкретных арбитров, которых выбирают стороны и центр», — считает Анна Грищенкова. Юристы указывают, что вместо Стокгольма может быть Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, офис которого находится в Париже. Или Лондонский международный арбитражный суд, или Американская арбитражная ассоциация. Есть подходящие суды и в Азии — в Гонконге или Сингапуре, а также центральный арбитражный институт КНР –Китайская комиссия по международному экономическому и торговому арбитражу.

«Теоретически стороны могут выбрать любое международное арбитражное учреждение. Но уходить далеко, например, в Азию или в негативно настроенную по отношению к России Америку, не стоит. Можно найти альтернативы и поблизости, в той же Европе», — считает Александр Казусь.

«Известно, что французские суды имеют колоссальный опыт в построении международного арбитража. Более того, в этой стране сосредоточено большое количество арбитражных учреждений. Наиболее известным считается Международный арбитражный суд Международной торговой палаты, который насчитывает практически столетнюю историю и является одним из ведущих арбитражных учреждений мира», — говорит Казусь. Возможно, стоит обратить внимание на международные арбитражи, расположенные во Франции.

Партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Магомед Газдиев также отмечает этот Парижский арбитраж как наиболее известный и опытный среди международных арбитражных институтов. Вот только кто даст гарантии, что Париж или другой арбитраж встанет на сторону Газпрома?