Газпрому будет непросто найти альтернативу Стокгольму 

Российский Газпром винит шведских арбитров и процессуальные ошибки в том, что по решению Стокгольмского арбитража он остался должен Нафтогазу 2,56 млрд долларов. Газпром решил оспорить это решение с двойными стандартами. Учитывая изменение внешнеполитического градуса, возможно, пришло время сменить Стокгольмский арбитраж. Но есть ли альтернатива?
Газпром, разочарованный решением Арбитражного суда Стокгольма по спору с украинским Нафтогазом на поставку газа, подал ходатайство о частичной отмене окончательного решения суда. Документ подан в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция).
Основанием для ходатайства стали превышение арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенные ими серьезные процессуальные ошибки, заявил Газпром. Детали ошибок не уточняются.
Стокгольмский арбитраж сначала в декабре 2017 года вынес решение по контракту на поставки российского газа Нафтогазу. Тогда суд обязал Нафтогаз заплатить Газпрому 2 млрд долларов за поставленный, но так и не оплаченный газ в 2014–2015 годах.
Второе решение арбитраж вынес по транзитному контракту в конце февраля 2018 года. Суд решил, что Газпром должен Нафтогазу 4,63 млрд долларов, что с учетом первого решения означает, что Газпром остался должен Украине 2,56 млрд долларов.
Глава российской компании Алексей Миллер после этого заявил, что Стокгольмский арбитраж руководствовался двойными стандартами и принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с Нафтогазом. По логике российской стороны, асимметрия заключается в следующем. В контракте на поставку газа в договоре прописано обязательное требование «бери или плати» и штрафные санкции с пени за его невыполнение. Киев его никогда не выполнял, но Стокгольм не стал выставлять ему штрафы. Те 2 млрд долларов — это реальный долг Нафтогаза за тот газ, который он получил, но не оплатил.
В транзитном контракте нет правила «качай или плати» и штрафных санкций за его невыполнение, но Стокгольмский арбитраж все-таки выставил штраф Газпрому за это.
Россия или Газпром официально не называют Стокгольмский арбитраж ангажированным или предвзятым. Пока Газпром возлагает всю вину за такие странные решения на арбитров в надежде, что апелляция позволит восстановить справедливость.
«Решения по конкретным делам принимаются конкретными арбитрами, которые формируют свое мнение, исходя из оценки полученных доказательств, — говорит партнер адвокатского бюро КИАП Анна Грищенкова. — Результат по спору зависит от множества факторов, но вопрос выбора арбитра является одним из ключевых вопросов при построении стратегии по делу. По опыту, в таких сложных спорах часто не бывает довольной стороны, каждая сторона в какой-то мере не удовлетворена решением».
Если у Газпрома не получится обжаловать решение Стокгольма в Швеции, то это косвенно может быть расценено как действие Стокгольма в чьих-то интересах. Например, в интересах ЕС или США. Так, может, настало время сменить третью сторону для решения конфликтов?
Ведь как бы ни решилось дело, велика вероятность, что Газпрому потребуется подписать новый договор с Украиной на транзит российского газа в Европу. Он нужен будет даже в случае завершения строительства «Северного потока — 2» хотя бы потому, что газопровод не сможет заработать в полную мощность в моменте или, к примеру, не будет еще действовать вся инфраструктура в самой Европе. По экспертным оценкам, на первых порах потребуется сохранить транзит газа через Украину в размере 10–15 млрд кубометров, но, скорее всего, не более 30 млрд кубов (против 80–90 млрд кубов сейчас).
И если, несмотря ни на что, Газпром и Нафтогаз сумеют подписать такой договор, то в нем снова предстоит прописать арбитраж, в который партнеры могут обращаться в случае спорных вопросов. Есть ли альтернатива Стокгольму (официально — Арбитражному институту Торговой палаты Стокгольма)?
Для начала — почему в текущих контрактах между Газпромом и Нафтогазом в качестве третьей стороны для решения споров значится именно Стокгольмский арбитраж? Понятно, что в свои собственные арбитражи ни Россия, ни Украина не могут передать свои споры, поэтому выбираются суды в третьих странах.
С выбором Стокгольмского арбитража все довольно тривиально — это очень давняя практика, которая действует уже почти полвека.
«В 70-е годы 20 века было заключено специальное соглашение между Америкой и СССР, по которому споры передавались в арбитраж в Стокгольме. Швеция была выбрана как независимая страна. С тех пор в большое количество внешнеторговых контрактов, особенно в сфере нефти и газа, включена арбитражная оговорка о рассмотрении споров в Стокгольме», — рассказывает партнер адвокатского бюро КИАП Анна Грищенкова.
«На протяжении десятилетий Стокгольмский арбитраж, как и сама Швеция, придерживались нейтралитета, в том числе и по отношению к Российской Федерации. Это позволило Стокгольму получить бешеную популярность в среде российского предпринимательского сообщества, частые и громкие споры которого принесли ему в некотором роде мировую известность», — говорит адвокат бюро «Деловой фарватер» Александр Казусь.
В постсоветских странах этот арбитраж по понятным причинам также популярен.
К тому же, судиться в суде, в котором процессы в достаточной степени изучены и отлажены, намного легче, чем познавать новое арбитражное учреждение с новыми порядками и правилами, добавляет он.
Однако в последние годы политическая ситуация на внешней арене сильно изменилась и некогда нейтральные страны сегодня могут быть уже предвзяты. Если вчера был Стокгольм, то почему бы завтра не быть Парижу, Гонконгу или Сингапуру?
Юристы указывают, что вместо Стокгольма может быть Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, офис которого находится в Париже. Или Лондонский международный арбитражный суд, или Американская арбитражная ассоциация. Есть подходящие суды и в Азии — в Гонконге или Сингапуре, а также центральный арбитражный институт КНР –Китайская комиссия по международному экономическому и торговому арбитражу.
«Альтернатива Стокгольму имеется — в мире где-то десяток ведущих арбитражных центров, как европейских (LCIA в Лондоне, VIAC в Вене), так и азиатских (HKIAC в Гонконге, SIAC в Сингапуре). Сейчас есть некий уклон в сторону азиатских центров, например, в сторону арбитража в Гонконге. Однако выбор другого института не влияет на результат по спору. Результат зависит от конкретных арбитров, которых выбирают стороны и центр», — считает Анна Грищенкова.
«Теоретически стороны могут выбрать любое международное арбитражное учреждение. Но уходить далеко, например, в Азию или в негативно настроенную по отношению к России Америку, не стоит. Можно найти альтернативы и поблизости, в той же Европе», — считает Александр Казусь.
Возможно, стоит обратить внимание на международные арбитражи, расположенные во Франции.
«Известно, что французские суды имеют колоссальный опыт в построении международного арбитража. Более того, в этой стране сосредоточено большое количество арбитражных учреждений. Наиболее известным считается Международный арбитражный суд Международной торговой палаты, который насчитывает практически столетнюю историю и является одним из ведущих арбитражных учреждений мира», — говорит Казусь.
Партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Магомед Газдиев также отмечает этот Парижский арбитраж как наиболее известный и опытный среди международных арбитражных институтов. Вот только кто даст гарантии, что Париж или другой арбитраж встанет на сторону Газпрома?