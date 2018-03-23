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Почему инвесторы избегают Украины
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Путин выступит со срочным обращением

Почему инвесторы избегают Украины 

Рамблер 58 минут назад
Эксперт объяснил RT, почему работающие за границей украинцы переводят на Родину больше денег, чем в страну инвестируют иностранцы.
Ранее Национальный банк Украины оценил сумму, которую в 2017 году украинцы перевели из-за границы обратно на Родину в 9,3 миллиарда долларов, что примерно в четыре раз больше объема прямых иностранных инвестиций в экономику страны (1,87 миллиарда).
«Кто будет инвестировать в страну, в которой идет гражданская война, в которой фактически уничтожена экономика?» — интересуется президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Также эксперт уверен, что деньги, которые украинские гастарбайтеры «возвращают» на Родину, «эти несколько миллиардов», ничего не «решают».
«Это не признак того, что гастарбайтеры много отправляют. Это значит, что иностранцы мало инвестируют», — полагает он.
Кроме того, Ищенко отметил, что «география» происхождения иностранных инвестиций в Украину, а именно лидерство Кипра, свидетельствует, что это средства не «добросовестных» инвесторов, а украинских олигархов, направляющих их на свои же предприятия из офшоров.
В феврале американский аналитический центр Atlantic Council опубликовал доклад, в котором заявил о массовой эмиграции граждан Украины в восточные государства Евросоюза.
Специалисты центра отмечали, что массовое переселение создает проблемы властям Украины, так как демографический спад может привести и к другим негативным последствиям.
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