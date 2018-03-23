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Финские экологи высоко оценили «Северный поток-2»
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Финские экологи высоко оценили проект «Северный поток-2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Финская ассоциация по оценке воздействия на окружающую среду (FAIA) высоко оценила отчет по экологической экспертизе строительства газопровода "Северный поток-2", говорится в релизе оператора проекта Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом").
Отчет был разработан консалтинговой компанией Ramboll Finland.
"Отчет EIA, предоставленный Nord Stream 2, был сегодня удостоен награды "Good EIA Award" на ежегодном дне EIA, который прошел в Хельсинки, Финляндия", — сообщается в релизе компании-оператора.
Данный отчет будет учитываться для принятия решения по строительству газопровода в Финляндии, где Nord Stream 2 требуется получение двух разрешений. Трубопровод будет проходить 374 километра в исключительной экономической зоне страны, и оператору потребуются разрешение на использование экономической зоны Финляндии и на строительство и эксплуатацию трубопровода. Ожидается, что разрешения будут получены в течение нескольких недель.
Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.
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