Финские экологи высоко оценили «Северный поток-2»

Финские экологи высоко оценили проект «Северный поток-2»

Финская ассоциация по оценке воздействия на окружающую среду (FAIA) высоко оценила отчет по экологической экспертизе строительства газопровода "Северный поток-2", говорится в релизе оператора проекта Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом" ).

"Отчет EIA, предоставленный Nord Stream 2, был сегодня удостоен награды "Good EIA Award" на ежегодном дне EIA, который прошел в Хельсинки, Финляндия", — сообщается в релизе компании-оператора. Отчет был разработан консалтинговой компанией Ramboll Finland.

Данный отчет будет учитываться для принятия решения по строительству газопровода в Финляндии, где Nord Stream 2 требуется получение двух разрешений. Трубопровод будет проходить 374 километра в исключительной экономической зоне страны, и оператору потребуются разрешение на использование экономической зоны Финляндии и на строительство и эксплуатацию трубопровода. Ожидается, что разрешения будут получены в течение нескольких недель.

России и Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции Дании ) в первом полугодии.