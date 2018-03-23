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Украина живет на переводы украинцев из-за границы
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Украина живет на переводы украинцев из-за границы 

Вести Экономика 47 минут назад
Фото: Reuters
Сумма денежных переводов украинских трудовых мигрантов на родину в 2018 г. сохранится на уровне прошлого года — $9,3 млрд, заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.
Это в 4 раза больше суммы прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику и половина всех международных резервов Нацбанка Украины.
Суммы, которые переводят украинцы, работающие за границей, также сопоставимы по объемам кредитов МВФ и ЕС, которые выдавались до 2017 г.
В прошлом году международные доноры прекратили кредитовать Украину из-за медленных реформ и высокой коррупции.
Поэтому денежные переводы украинцев из-за границы в страну остаются основным источником для стабилизации платежного баланса.
За счет переводов дефицит текущего счета сократился в 2017 г. и 2016 г. в 2 раза — до 1,6% ВВП и до 1,4% соответственно.
Нацбанк Украины признает, что в 2015-2017 гг. оценки объема переводов украинцев оказались заниженными из-за ряда факторов:
— Во-первых, за эти годы Польша стала главной страной назначения для украинских трудовых мигрантов. Поскольку трудовая миграция в Польшу имеет преимущественно краткосрочный сезонный характер, большинство мигрантов привозят заработанные средства лично (в кошельке). Такие заработки не учитываются в официальной статистике.
— Во-вторых, запрет Украины на перевод через российские платежные системы привел к тому, что заработанные деньги в России украинцы сами привозят — мимо платежных систем.
По оценкам НБУ объем переводов из Польши на Украину по официальным и неофициальным каналам составил $1,350 млрд в 2017 г.у, а по данным Национального банка Польши эта сумма была выше более чем в 2 раза — $3,123 млрд
По данным НБУ, из России на Украину было вывезено около $1,3 млрд, около $500 млн из них — по официальным каналам. В действительности эта сумма в разы больше.
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