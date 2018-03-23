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Минфин задумался об ослаблении валютного контроля
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Минфин задумался об ослаблении валютного контроля 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: ТАСС
Штрафы для физлиц за незаконные валютные операции предложено снизить втрое, а экспортерам хотят разрешить оставлять рублевую выручку за рубежом. Что изменится с принятием этих поправок?
Минфин намерен ослабить валютный контроль. В частности, штрафы для физлиц за незаконные валютные операции предложено снизить втрое, а экспортерам — разрешить оставлять рублевую выручку за рубежом.
Министерство подготовило соответствующие поправки в законодательство, они опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если их примут, россияне смогут без ограничений зачислять на счета в зарубежных банках средства, полученные от нерезидентов. Но для этого банк, где открыт счет, должен находиться на территории государства Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Кроме того, это государство должно обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме. Что изменится с принятием этих поправок? Объясняет директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.
Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK
«В целом, для физлиц, во-первых, ожидается сокращение штрафных санкций, а это, видимо, все-таки самое главное. Потому что если сейчас штраф до 100% от суммы операции, то хотят сделать максимальный 40%, то есть в два с половиной раза меньше, это в любом случае здорово. Безусловно, нарушать не надо, но еще раз: так как нарушения часто делаются неосознанно, все-таки штраф заплатить меньше гораздо приятнее. То, что касается юрлиц, то здесь у нас основное предложение заключается в том, что можно рубли на зарубежные счета от экспортной выручки получать и там оставлять. С одной стороны, я бы не сказал, что это принципиально меняет ситуацию. С другой стороны, с точки зрения того, что у нас зачистка российской банковской системы все равно продолжается, все равно лицензии отзывают, видимо, это позволит не потерять свою экспортную выручку в каких-то, возможно, банках, которые обанкротились, и компания из-за этого обанкротиться может тоже. Поэтому принципиальных таких моментов базово два. По мелочи изменений больше, но это основные».
Ранее Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил полностью отменить валютный контроль в России. Отказ от жесткого контроля «приведет к снижению издержек российских экономических агентов и будет способствовать повышению экономической активности», считают эксперты ЦСР.
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