Минфин задумался об ослаблении валютного контроля

Штрафы для физлиц за незаконные валютные операции предложено снизить втрое, а экспортерам хотят разрешить оставлять рублевую выручку за рубежом. Что изменится с принятием этих поправок?

Минфин намерен ослабить валютный контроль. В частности, штрафы для физлиц за незаконные валютные операции предложено снизить втрое, а экспортерам — разрешить оставлять рублевую выручку за рубежом.

Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK

«В целом, для физлиц, во-первых, ожидается сокращение штрафных санкций, а это, видимо, все-таки самое главное. Потому что если сейчас штраф до 100% от суммы операции, то хотят сделать максимальный 40%, то есть в два с половиной раза меньше, это в любом случае здорово. Безусловно, нарушать не надо, но еще раз: так как нарушения часто делаются неосознанно, все-таки штраф заплатить меньше гораздо приятнее. То, что касается юрлиц, то здесь у нас основное предложение заключается в том, что можно рубли на зарубежные счета от экспортной выручки получать и там оставлять. С одной стороны, я бы не сказал, что это принципиально меняет ситуацию. С другой стороны, с точки зрения того, что у нас зачистка российской банковской системы все равно продолжается, все равно лицензии отзывают, видимо, это позволит не потерять свою экспортную выручку в каких-то, возможно, банках, которые обанкротились, и компания из-за этого обанкротиться может тоже. Поэтому принципиальных таких моментов базово два. По мелочи изменений больше, но это основные».