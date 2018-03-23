От нефти все еще ждем попыток проторговки $70 за баррель, — Екатерина Крылова, главный аналитик Промсвязьбанка

Так, министр энергетики Саудовской Аравии сообщил о необходимости скоординированных действий участников пакта и в следующем году, уточнив, что более подробно этот вопрос будет обсуждаться на саммите ОПЕК в июне.

Мы придерживаемся версии о том, что пакт завершится в текущем году, а на саммите обсудят планы по выходу из него. До ключевого уровня запасов нефти ОЭСР, отслеживаемого участниками пакта, осталось сократить еще 50 млн барр., что является перспективой этого года.

Необходимости продлевать соглашение еще на год в целом пока нет. Однако спекуляции на эту тему будут подогревать рынок до самого саммита. От нефти все еще ждем попыток проторговки 70 долл. /барр. с последующим откатом в 67-68 долл. /барр.