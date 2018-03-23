Фондовые биржи КНР открылись резким падением на фоне решения Трампа по пошлинам

ПЕКИН, 23 мар /ПРАЙМ/. Основные индексы шэньчжэньской SZSE Component и шанхайской Shanghai Composite Index в пятницу утром открылись резким падением на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам на ввоз в страну стали и алюминия, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным на 9.45 по местному времени (4.45 мск), индекс шэньчжэньской биржи SZSE Component снизился на 3,10% — до 10539,57 пункта, а основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index обрушился на 3,07% — до 3163,21 пункта.