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США рассматривают дальнейшее ужесточение санкций в отношении Венесуэлы
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США рассматривают дальнейшее ужесточение санкций в отношении Венесуэлы 

ТАСС 20 марта 2018
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Венесуэлы. Об этом заявил во вторник глава министерства финансов США Стивен Мнучин.
"Обычно мы не комментируем будущие санкции, но я могу заверить вас, что мы продолжим оценивать ситуацию и рассматривать дополнительные санкции", — сказал он на пресс-конференции, которая прошла после встречи министры финансов и главы Центробанков стран «Большой двадцатки» (G20).
В понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил физическим и юридическим лицам США производить любые транзакции в венесуэльской криптовалюте петро. Кроме того, американская администрация внесла имена ряда действующих и отставных должностных лиц Венесуэлы в санкционный список.
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