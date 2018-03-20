США рассматривают дальнейшее ужесточение санкций в отношении Венесуэлы

"Обычно мы не комментируем будущие санкции, но я могу заверить вас, что мы продолжим оценивать ситуацию и рассматривать дополнительные санкции", — сказал он на пресс-конференции, которая прошла после встречи министры финансов и главы Центробанков стран «Большой двадцатки» (G20).