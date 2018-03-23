Повышение подоходного, бессмысленное и опасное

Эксперты сочли повышение НДФЛ бессмысленным и опасным

Призрак повышения подоходного налога все ближе подбирается к России , но экономисты надеются, что в реальном мире он все-таки не материализуется.

Не там ищут Правительство России устами вице-премьера Аркадия Дворковича признало, что вопрос о повышении подоходного налога действительно обсуждается в числе прочих фискальных инициатив. Об этом он сообщил в четверг на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в ответ на просьбу прокомментировать вышедшую в тот же день статью «Ведомостей» . По данным издания, кабинет министров достиг консенсуса по данному вопросу, хотя окончательного решения еще не принял.

Источники газеты поведали, что на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева рассматривалось повышение ставки НДФЛ до 15% с нынешних 13%. Дворкович отметил, что одновременно предполагается увеличить необлагаемый минимум, то есть снизить фискальную нагрузку на людей с низкими доходами. Среди других налоговых инициатив, которые изучают власти, введение налога с продаж, повышение НДС и отмена льгот по нему.

«Это просто одно из возможных чисел, — заявил Дворкович. — Мы жили с 13%-м налогом достаточно долго, и если дополнительные 2% будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс». Сам вице-премьер рост НДФЛ на 2% считает практически незаметным. Он уверен, что это не та разница, из-за которой «люди сразу побегут в другие юрисдикции». По словам чиновника, правительство выступает против введения прогрессивной шкалы, а число 13% — не фетиш и ничем не отличается от 14% и 15%.

По сути же, получится, что заявленное увеличение расходов на человеческий капитал оплатят из своих карманов сами россияне.

Независимые эксперты полагают, что средства на благие цели лучше поискать в других источниках, например, заморозить зарплаты чиновников и всех тех, кто получает деньги из бюджета.

«А если им это не нравится, пусть идут работать в бизнес», — предлагает директор Экономико-правовой школы консалтинговой компании ФБК Сергей Пятенко.

«Для начала надо смесить акцент в сторону рассказа о том, как эти деньги будут эффективно потрачены. А лучший способ помочь правительству сэкономить и увеличить эффективность расходов — не давать ему деньги, которое оно будет тратить», — считает эксперт. Не помешает также ввести запрет на размножение бюрократической прослойки. И уже дальше обсуждать, как финансировать социально-значимые отрасли за счет перераспределения имеющихся средств. К тому же, отмечает экономист, власти сегодня много рассуждают о необходимости вложений в медицину и образование, но почти никто не говорит, как повысить эффективность этих вложений.

«Это должно быть в нынешних обстоятельствах как некое табу: не садись пьяным за руль и не повышай налогов. Резервы повышения налогов исчерпаны, и рост налогового бремени, который продолжается, необходимо остановить общими усилиями», — призывает Пятенко. Дорога в тень Идея с повышением не только НДФЛ, но и любых других налогов представляется ему неправильной и не полезной. Налоговое бремя в России сегодня и так уже выше всякого здравого смысла для страны, которая хочет быстро развиваться, предупреждает экономист. По его словам, в последние годы фискальная нагрузка постоянно росла, в том числе, за счет неналоговых платежей и за счет «вывертов» налогового администрирования. Эта практика должна быть прекращена.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев , в свою очередь, считает не слишком удачным предложение сделать распределение налоговой нагрузки более справедливым за счет повышения необлагаемого минимума. Это еще больше расширит теневой сектор, объем которого Всемирный банк оценивает в 300 миллиардов долларов. Компании начнут уходить в тень, установив официальную зарплату на соответствующем уровне, а реальную раздавая в конвертах.

Он согласен с правительством в том, что плоская шкала лучше прогрессивной, но идею повышения ставки также воспринимает негативно.

«Для бюджета это будут копейки, а людей разозлит», — поясняет аналитик.

Эксперт считает, что НДФЛ надо оставить без изменений, и полагает, что именно так правительство и поступит в обозримом будущем, поскольку из-за достаточно дорогой по нынешним временам нефти российская казна наполняется в достаточной мере, бюджетных проблем сегодня нет.

А вот уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов , напротив, выступает за прогрессивную шкалу. Но к ней, согласно «Стратегии роста», разработанной под руководством бизнес-омбудсмена, надо переходить на втором этапе налоговой реформы. Первый же предполагает предоставление налоговых преференций по ряду направлений.

«Такие суммы редко фиксируются как зарплата, в основном это дивидендные выплаты, которые не обкладываются социальными страховыми платежами, — пояснял ранее бизнес-омбудсмен. — У нас так создана система, что с зарплаты надо платить и НДФЛ, и взносы в социальные страховые системы, а с дивидендов платится только НДФЛ. Поэтому это было бы справедливо, если хотя бы 25% от сумм свыше одного миллиона шли в пенсионный фонд старших поколений». По мнению Титова, граждан, чьи доходы не дотягивают даже до минимальной зарплаты, надо вообще освободить от налога, а на суммы, превышающие миллион рублей в месяц, наложить налог в 25%, и направлять эти средства в пенсионную систему.

На данный момент Титов также не видит необходимости в повышении подоходного налога.

«Мы считаем, что прямое увеличение до 15% это мера фискальная — любыми способами повысить доходы бюджета, хотя это абсолютно сегодня не в приоритете, — сказал он на пресс-конференции в четверг. — Уже доходов больше, чем ожидалось, намного. Зачем сейчас ещё увеличивать фискальную нагрузку на бизнес»?

В абсолютном выражении дополнительные поступления в бюджет в случае повышения НДФЛ будут сравнительно невелики, а доля серой самозанятости может возрасти, согласен с коллегами ведущий аналитик AMarkets Артем Деев . При этом повышение подоходного налога — очень сложный и чувствительный для общества вопрос, и оно может быть очень негативно воспринято.