Повышение подоходного, бессмысленное и опасное

Призрак повышения подоходного налога все ближе подбирается к России, но экономисты надеются, что в реальном мире он все-таки не материализуется.
Правительство России устами вице-премьера Аркадия Дворковича признало, что вопрос о повышении подоходного налога действительно обсуждается в числе прочих фискальных инициатив. Об этом он сообщил в четверг на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в ответ на просьбу прокомментировать вышедшую в тот же день статью «Ведомостей». По данным издания, кабинет министров достиг консенсуса по данному вопросу, хотя окончательного решения еще не принял.
Не там ищут
Источники газеты поведали, что на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева рассматривалось повышение ставки НДФЛ до 15% с нынешних 13%. Дворкович отметил, что одновременно предполагается увеличить необлагаемый минимум, то есть снизить фискальную нагрузку на людей с низкими доходами. Среди других налоговых инициатив, которые изучают власти, введение налога с продаж, повышение НДС и отмена льгот по нему.
Сам вице-премьер рост НДФЛ на 2% считает практически незаметным. Он уверен, что это не та разница, из-за которой «люди сразу побегут в другие юрисдикции». По словам чиновника, правительство выступает против введения прогрессивной шкалы, а число 13% — не фетиш и ничем не отличается от 14% и 15%.
«Это просто одно из возможных чисел, — заявил Дворкович. — Мы жили с 13%-м налогом достаточно долго, и если дополнительные 2% будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс».
По сути же, получится, что заявленное увеличение расходов на человеческий капитал оплатят из своих карманов сами россияне.
Независимые эксперты полагают, что средства на благие цели лучше поискать в других источниках, например, заморозить зарплаты чиновников и всех тех, кто получает деньги из бюджета.
«А если им это не нравится, пусть идут работать в бизнес», — предлагает директор Экономико-правовой школы консалтинговой компании ФБК Сергей Пятенко.
Не помешает также ввести запрет на размножение бюрократической прослойки. И уже дальше обсуждать, как финансировать социально-значимые отрасли за счет перераспределения имеющихся средств. К тому же, отмечает экономист, власти сегодня много рассуждают о необходимости вложений в медицину и образование, но почти никто не говорит, как повысить эффективность этих вложений.
«Для начала надо смесить акцент в сторону рассказа о том, как эти деньги будут эффективно потрачены. А лучший способ помочь правительству сэкономить и увеличить эффективность расходов — не давать ему деньги, которое оно будет тратить», — считает эксперт.
Идея с повышением не только НДФЛ, но и любых других налогов представляется ему неправильной и не полезной. Налоговое бремя в России сегодня и так уже выше всякого здравого смысла для страны, которая хочет быстро развиваться, предупреждает экономист. По его словам, в последние годы фискальная нагрузка постоянно росла, в том числе, за счет неналоговых платежей и за счет «вывертов» налогового администрирования. Эта практика должна быть прекращена.
«Это должно быть в нынешних обстоятельствах как некое табу: не садись пьяным за руль и не повышай налогов. Резервы повышения налогов исчерпаны, и рост налогового бремени, который продолжается, необходимо остановить общими усилиями», — призывает Пятенко.
Дорога в тень
Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев, в свою очередь, считает не слишком удачным предложение сделать распределение налоговой нагрузки более справедливым за счет повышения необлагаемого минимума. Это еще больше расширит теневой сектор, объем которого Всемирный банк оценивает в 300 миллиардов долларов. Компании начнут уходить в тень, установив официальную зарплату на соответствующем уровне, а реальную раздавая в конвертах.
Он согласен с правительством в том, что плоская шкала лучше прогрессивной, но идею повышения ставки также воспринимает негативно.
«Для бюджета это будут копейки, а людей разозлит», — поясняет аналитик.
Эксперт считает, что НДФЛ надо оставить без изменений, и полагает, что именно так правительство и поступит в обозримом будущем, поскольку из-за достаточно дорогой по нынешним временам нефти российская казна наполняется в достаточной мере, бюджетных проблем сегодня нет.
А вот уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, напротив, выступает за прогрессивную шкалу. Но к ней, согласно «Стратегии роста», разработанной под руководством бизнес-омбудсмена, надо переходить на втором этапе налоговой реформы. Первый же предполагает предоставление налоговых преференций по ряду направлений.
По мнению Титова, граждан, чьи доходы не дотягивают даже до минимальной зарплаты, надо вообще освободить от налога, а на суммы, превышающие миллион рублей в месяц, наложить налог в 25%, и направлять эти средства в пенсионную систему.
«Такие суммы редко фиксируются как зарплата, в основном это дивидендные выплаты, которые не обкладываются социальными страховыми платежами, — пояснял ранее бизнес-омбудсмен. — У нас так создана система, что с зарплаты надо платить и НДФЛ, и взносы в социальные страховые системы, а с дивидендов платится только НДФЛ. Поэтому это было бы справедливо, если хотя бы 25% от сумм свыше одного миллиона шли в пенсионный фонд старших поколений».
На данный момент Титов также не видит необходимости в повышении подоходного налога.
«Мы считаем, что прямое увеличение до 15% это мера фискальная — любыми способами повысить доходы бюджета, хотя это абсолютно сегодня не в приоритете, — сказал он на пресс-конференции в четверг. — Уже доходов больше, чем ожидалось, намного. Зачем сейчас ещё увеличивать фискальную нагрузку на бизнес»?
В абсолютном выражении дополнительные поступления в бюджет в случае повышения НДФЛ будут сравнительно невелики, а доля серой самозанятости может возрасти, согласен с коллегами ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. При этом повышение подоходного налога — очень сложный и чувствительный для общества вопрос, и оно может быть очень негативно воспринято.
Не случайно эта идея уже отметалась однажды, хотя, в принципе, дополнительная нагрузка населения вместо более сильного увеличения налогового давления на бизнес может быть оправдана, полагает эксперт. Кроме того, изменение ставки может потребовать пересмотра многих иных законов, вводящих льготы или вычеты, увязанные с текущей ставкой, хотя это вопрос и технический, добавляет он.
«Так или иначе, рост налоговой нагрузки был понятной перспективой, так что теперь необходимо, чтобы она была оптимально распределена, помогая росту экономики», — заключает Деев.