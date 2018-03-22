Президент США хочет от Китая по 60 миллиардов долларов в год

Дональд Трамп опубликовал свое заявление, касающееся торговой войны с Китаем . Хозяин Белого дома планирует пополнять казну на 60 млрд долларов в год, за счет новых торговых пошлин, введенных целенаправленно против Китая и планирует ограничить инвестиционную активность Поднебесной на территории Штатов.

Введение пошлин стало следствием расследования, которое президент Дональд Трамп заказал летом прошлого года. По его итогам был обнаружен ряд «несправедливых» практик, в том числе с использованием ограничений на иностранную собственность, а также доказательства того, что Китай навязывает несправедливые условия американским компаниям — направляет инвестиции в США в стратегические отрасли промышленности, а кроме того, проводит и поддерживает кибератаки.

По мнению руководства Соединенных Штатов, это компенсация за годы кражи их интеллектуальной собственности и в первую очередь это направлено на те продукты и технологии, в которых Китай имеет преимущество над США. Белый дом сообщил, что подготовил список из более чем 1000 продуктов, которые могут быть обложены пошлинами. Бизнес будет иметь возможность высказать свои замечания до вступления в силу окончательного перечня.

«Мы находимся в разгаре очень больших переговоров», — сказал Трамп в Белом доме, подписав указ. «Посмотрим, куда это нас приведет»

Ранее администрация Трампа объявила, что тарифы будут применяться по крайней мере к 30 миллиардам долларов в китайском импорте. Итоговой цифрой, с подачи Трампа, стало $60 млрд CNBC со ссылкой на свой источник сообщает, что через две недели Трамп рассмотрит дальнейшие действия против Китая, исходя из эффекта от первого этапа.

В Министерстве торговли Китая заявили, что готовы принять ответные меры:

«Китай не будет сидеть сложа руки и позволять ущемлять свои законные права и интересы, и, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — говорится в заявлении.