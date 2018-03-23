Крым и Донбасс разорили Украину на $100 миллиардов

Украина потеряла почти 100 миллиардов долларов из-за потери Крыма и Донбасса. Об этом говорится в докладе с громким названием Kremlin Aggression in Ukraine: The Price Tag старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета, шведского экономиста, специалиста по экономике Восточной Европы Андерса Ослунда

По его мнению, конечно же, во всем виновата агрессия Кремля. А чтобы подсчитать, сколько Украина с 2014 года потеряла в денежном выражении из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России , необходимо оценить потери ВВП страны. В докладе отмечается, что до 2014 года доля Донбасса в украинской экономике составляла около 10 процентов, а Крыма — 3,7 процента. В 2013-м году Международный валютный фонд оценивал ВВП Украины на уровне 179,6 миллиарда долларов. Таким образом потери украинской экономики за последние четыре года составили 98,4 миллиарда долларов.

Главной причиной такого ущерба, по словам Ослунда, не считая «российской агрессии», является потеря территории, энергоресурсов, предприятий и инфраструктуры, в том числе, банковской. Еще одной причиной он считает санкции введенные Россией в отношении Украины.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Национальном банке Украины оценили потери страны от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса в 2017 году в 1,8 миллиарда долларов.

«Благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 0,5 миллиарда долларов в 2018 году», — значилось в сообщении на странице регулятора в Facebook.

При этом в 2018-м году Нацбанк предсказывал потери в 500 миллионов долларов. По данным Кабмина, из-за решения о торговой блокаде Донбасса Украина в 2017 году потеряла 1% ВВП.

Ранее, в ноябре министр экономики Степан Кубив заявил, что Украина лишилась около 15 миллиардов долларов из-за потери традиционных рынков, в первую очередь, российского.

— Можно и так сравнивать, но это сравнение ущербно тем, что сравниваются две совершенно разные Украины, имеющие разные границы и разную численность населения, — считает политолог и экономист Александр Дудчак

— Одна — образца 2013 года — действительно единая, с Крымом и Донбассом, с населением примерно 45 млн, и другая Украина, потерявшую территорию из-за безумных действий организаторов «Майдана», пришедших к власти путем переворота. И эта Украина уже без Крыма и части Донбасса, и без населения этих территорий, да и оставшиеся территории под контролем Киева продолжает покидать население, сократившееся до 25-30 млн Говорить, что «основной ущерб экономике Украины был нанесен из-за потери земли, энергетических ресурсов, предприятий, инфраструктуры, в том числе банковской» неверно, т.к. это подразумевает претензии лишь на землю, предприятия и т.д., не учитывая то, что на этих землях продолжают жить, а на предприятиях работать, все те же люди, кто там жил и работал ранее. Поэтому для них такой потери нет, а Украина испытывает фантомные боли по ресурсам и активам, полностью игнорируя интересы жителей территорий, ушедших из-под контроля Киева.

Поэтому, показатель в большей степени отражающий изменения, это ВВП на душу населения, а он был в 2013 году чуть более 4 тыс. долл. (4030), а в 2017 — около 2 тысяч.

«СП»: — А, по-вашему, какие факторы сыграли ключевую роль в нанесении ущерба экономике?

— Основной ущерб нанесен из-за разрыва кооперационных связей, потери рынков сбыта, в первую очередь для высокотехнологичной продукции, что произошло вследствие резкой и бездумной смены вектора интеграции, в результате которой новые рынки для украинской продукции так и не были найдены, что было очевидно заранее. Но все это производные так называемой «революции достоинства», ставшей причиной произошедшей катастрофы. В Киеве тверды и последовательны в своем безумии, что подтверждается недавним решением Кабмина Украины о прекращении программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанной до 2020 года.

«СП»: — Для чего вообще нужны эти подсчеты? Они на что-то повлияют? Кому-то на что-то откроют глаза?

— Для киевских властей — это неудачная попытка с помощью фальсификаций и подмены понятий оправдать организованную ими катастрофу в экономике и развал государства. Но, возможно, кто-то задумается — так почему же все это произошло, ради чего превратили вполне стабильно развивающуюся страну в руину, и кто в результате остался в выигрыше? Ведь, получатели всех выгод от произошедшего известны.

«СП»: — Допустим, если мы говорим о ста миллиардах долларов потерь, для Украины это много или мало?

— Сумма, конечно же, серьезная. Особенно для нынешней Украины. Но это скорее не показатель потерь, а размеры сокращения Украины — как в экономике, территориально, по населению и т.д.

«СП»: — В прошлом году Нацбанк оценил потери от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса в 1,8 миллиарда долларов, спрогнозировав в 2018 году потери в сумме 500 миллионов долларов. Почему должны снизиться потери? Сохранится ли эта тенденция в будущем?

— Потери не снизятся, просто они не будут учитываться в статистике. В Киеве заявят о переориентации украинских предприятий на других поставщиков сырья и на другие рынки сбыта. Но это, в итоге, влечет за собой повышенные затраты, как для населения Украины, конечных потребителей, так и для предприятий, а следовательно — обнищание населения, снижение конкурентоспособности украинской продукции. Ведь тот же уголь дешевле, чем донбасский Украине не найти.

— Сумма явно завышена, так как Украина забывает в каком состоянии достался РФ Крым, — уверен украинский экономист Вадим Коваленко.

— Донбасс тоже решили считать в ценах 2013 года, но «АТО» и из артиллерии по нему стреляли в том числе и ВСУ. Тогда как тут считать? Падение ВВП от уровня 2013 года это дело рук нынешних правителей — по этим счетам платить никто не обязан. Посчитать справедливый размер потерь можно будет лишь после детального аудита, если боевые действия будут прекращены. Все остальное — фактики в мире галактики.

«СП»: — Допустим, 100 миллиардов. Это для Украины много или мало?

— Это очень много, эти потери превратили Украину в самую бедную страну Европы. Ей теперь соперничать с Албанией разве что осталось, хотя на 1991 год имели больший потенциал нежели Польша . Куда теперь толпами едут заробитчане.

«СП»: — Способна ли Украина как-то компенсировать эти потери?

— Да, но не с этим правительством. Если начать прямо сейчас, то необходимо 10-15 лет. Сегодня, с таким правительством я не вижу каких-либо предпосылок к положительным изменениям.

«СП»: — Если бы Киев не устраивал блокад и прочих враждебных действий, насколько меньше могли бы быть эти потери?

— На этот вопрос лучше всего ответят геологи. Я же как экономист, постараюсь упростить: уникальность Донбасса в том, что совсем рядом（250-350 км) находятся залежи высококачественной железной руды в Криворожском железнорудном бассейне. В Донбассе есть сопоставимый по качествам уголь — в Европе лишь в Германии Рурская область располагает столь уникальным сочетанием удобства логистики и расположения сырьевой базы. Поэтому блокада Донбасса режет в прямом смысле по живому одну из ключевых отраслей экономики Украины — металлургию, которую в силу экономической географии там начало развивать еще царское правительство. Потому блокада — это несусветная глупость и вредительство.

«СП»: — Для чего нужны эти подсчеты? Они на что-то повлияют? Кому-то на что-то откроют глаза?

— Украинское правительство, очевидно, любит считать сколько ему все должны. Дурень думкою багатіє.

Новости Украины: Украинский премьер прокомментировал разрыв экономических связей с Россией