Доходы россиян в 2018 году вырастут на 6%

Доходы населения в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Института народнохозяйственного прогнозирования РАН В номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном — на 6%, составив 60 триллионов рублей. Таким образом, рост доходов может в полтора-два раза превысить прогнозируемый правительством уровень инфляции (по прогнозу ЦБ она в нынешнем году будет менее 4%). На рост благосостояния российских граждан повлияет опережающая индексация зарплат, увеличение поступлений от бизнеса и профицит бюджета.