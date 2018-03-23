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Доходы россиян в 2018 году вырастут на 6%
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Доходы россиян в 2018 году вырастут на 6% 

ТВ Центр 47 минут назад
Фото: ТВ Центр
Доходы населения в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном — на 6%, составив 60 триллионов рублей. Таким образом, рост доходов может в полтора-два раза превысить прогнозируемый правительством уровень инфляции (по прогнозу ЦБ она в нынешнем году будет менее 4%).
На рост благосостояния российских граждан повлияет опережающая индексация зарплат, увеличение поступлений от бизнеса и профицит бюджета.
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