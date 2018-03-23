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Инфляция в Японии ускорилась
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Инфляция в Японии ускорилась в феврале до 1% 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: EPA
Ключевой показатель инфляции в Японии повысился в феврале и достиг 1% впервые за три с половиной года. Тем не менее инфляция по-прежнему далека от целевого показателя Банка Японии, установленного на уровне 2%. Укрепление иены на 7% в этом году повысило риск замедления роста цен, пишет Bloomberg.
Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком) в феврале выросли на 1% в годовом выражении после повышения на 0,9% в январе. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем также прогнозировали рост на 1%.
Потребительские цены без учета свежих продуктов питания и энергоносителей повысились на 0,5%, что также совпало с прогнозом.
Общий показатель инфляции в Японии в феврале составил 1,5%, как и ожидали аналитики.
Глава Банка Японии Харухико Курода столкнулся с вопросами о том, когда регулятор начнет нормализацию денежно-кредитной политики, учитывая рост экономики и умеренное ускорение инфляции.
Как сообщали "Вести. Экономика", на прошлой неделе Курода выразил уверенность в том, что центробанк может обеспечить плавный выход из своей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Однако он заявил, что еще слишком рано обсуждать детали, поскольку инфляция по-прежнему далека от целевого уровня.
Между тем, уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в январе снизился до 2,4% с 2,7% в декабре. Показатель достиг минимума с апреля 1993 года. Данные позволяют центробанку страны надеяться на то, что усиление экономического роста подтолкнет компании к повышению заработной платы.
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