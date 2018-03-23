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Еврокомиссар назвал неуместными новые санкции ЕС против России
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Еврокомиссар назвал неуместными новые санкции ЕС против России 

Российская Газета 50 минут назад
Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает неуместными новые санкции ЕС против России. Но и старые отменять не стоит, подчеркнул он.
"Евросоюз руководствовался верными побуждениями, исключив часть энергетического сектора из санкционного списка. Газ и нефть жизненно важны, это уязвимый продукт. Хотел бы предостеречь от того, чтобы данный сектор был затронут экономическими санкциями", — заявил еврокомиссар.
ТАСС напоминает, что в минувший понедельник глава МИД Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Последний сейчас занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть».
Он также выступает за строительство газопровода «Северный поток-2». А Киев категорически против этого, так как появится альтернатива украинской «трубе».
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