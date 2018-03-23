Еврокомиссар назвал неуместными новые санкции ЕС против России

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер считает неуместными новые санкции ЕС против России . Но и старые отменять не стоит, подчеркнул он.

"Евросоюз руководствовался верными побуждениями, исключив часть энергетического сектора из санкционного списка. Газ и нефть жизненно важны, это уязвимый продукт. Хотел бы предостеречь от того, чтобы данный сектор был затронут экономическими санкциями", — заявил еврокомиссар.

Он также выступает за строительство газопровода «Северный поток-2». А Киев категорически против этого, так как появится альтернатива украинской «трубе».