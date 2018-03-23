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Власти США ввели пошлины на импорт металлов
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Власти США ввели пошлины на импорт металлов 

Российская Газета 23 минуты назад
Власти США вводят импортные пошлины в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
"Пошлины, о которых объявил президент (США Дональд Трамп), вступают в силу в 00:01 (07:01 по московскому времени) пятницы 23 марта 2018 года", — приводит агентство заявление администрации США.
Из списка исключили ряд государств, окончательное решение по которым будет принято к 1 мая. Так, пошлины пока не коснутся продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, а также из стран ЕС. До этого срока Вашингтон планирует обсуждать «приемлемые долгосрочные альтернативные способы устранения угрозы национальной безопасности».
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