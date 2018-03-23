Власти США ввели пошлины на импорт металлов 

Российская Газета: последние новости

Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия

"Газпром" подал апелляцию на решение суда о поставках "Нафтогазу"

США отложили ввод пошлин на импорт металлов из еще четырех стран и ЕС