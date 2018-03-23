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США ввели пошлины на импорт металлов
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США ввели пошлины на импорт металлов 

ТАСС 36 минут назад
ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. США ввели в пятницу импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности. Из списка исключили ряд стран, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая, говорится в распространенной Белым домом документации.
Сборы вводятся в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. «Пошлины, о которых объявил президент [США Дональд Трамп], вступают в силу в 00:01 (07:01 мск — прим. ТАСС) пятницы 23 марта 2018 года», — сказано в заявлении.
Пошлины временно (до 1 мая) не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза. До этого срока власти США будут обсуждать «приемлемые долгосрочные альтернативные способы устранения угрозы национальной безопасности». «К 1 мая 2018 года президент, учитывая данные консультации, решит, будут ли и дальше эти страны освобождены от действий пошлин. Европейский союз будет вести переговоры от имени своих стран-членов», — отметили в Белом доме.
"Администрация США будет внимательно следить за импортом стали и алюминия из этих стран", — говорится в документе. При этом представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр торговли США Уилбур Росс могут посоветовать Трампу «в случае необходимости установить квоты» на продукцию этих государств.
Белый дом подчеркивает, что остальные страны, в отношении которых начали действовать таможенные сборы, также могут обсудить с Соединенными Штатами вопрос исключения их из списка.
Трамп официально объявил о решении ввести пошлины еще 8 марта, указав, что они вступят в силу через 15 дней. Ранее Вашингтон решил освободить от сборов продукцию Канады и Мексики — двух основных поставщиков стали и алюминия на американский рынок. Называя это «особым случаем», США почти не скрывают, что рассчитывают таким образом добиться от своих ближайших соседей уступок на переговорах об изменении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.
ТАСС: последние новости
Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту за рубли Силуанов: российский спрос на евробонды РФ мог быть скрыт в доле Великобритании В США должно вступить в силу решение Трампа о пошлинах на импортную сталь и алюминий
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