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Белый дом приостановил действие пошлин для ряда стран
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Белый дом приостановил действие пошлин для ряда стран 

Газета.Ru 39 минут назад
Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Евросоюза и ряда других стран, передает РИА «Новости».
"Для следующих стран действие тарифов приостанавливается до 1 мая: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, страны ЕС и Южная Корея", — говорится в сообщении.
При этом до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США.
Ранее сообщалось, что Китай призвал США к урегулированию разногласий по пошлинам.
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