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Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для ряда стран
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Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для ряда стран 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на металлы для Евросоюза и ряда других стран.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно.
Указ начинает действовать с 23 марта. «Для следующих стран действие тарифов приостанавливается до 1 мая: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, страны ЕС и Южная Корея», — говорится в заявлении Белого дома.
Отмечается, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США. После этого Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии.
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