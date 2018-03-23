Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для ряда стран

Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно.

Австралия, Бразилия, Канада, Указ начинает действовать с 23 марта. «Для следующих стран действие тарифов приостанавливается до 1 мая: Аргентина Мексика , страны ЕС и Южная Корея », — говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США. После этого Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии.