Академики предсказали россиянам трилионы доходов

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РАН ждет роста доходов населения на 6% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Доходы населения в 2018 г. в реальном выражении увеличатся на 6% и составят 60 трлн руб., в номинальном выражении рост составит 9%, сообщается в квартальном исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
Рост реальных доходов превысит в 1,5 раза прогнозируемую ЦБ инфляцию по итогам года в размере 4%. В 2019 г. реальные доходы вырастут на 3%, а в 2020 г. — на 3,7%, прогнозируют в ИНП РАН. По оценке Минэкономразвития, реальные доходы в 2018 г. вырастут на 2,1%. Зарплаты составляют почти половину доходов населения, заявил «Известиям» директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. В прошлом году оплата труда впервые за три года увеличилась — на 3,5%. В 2018 г. зарплаты вырастут на 11%, в 2019 г. — на 7%, в 2020 г. — на 7,3%. В Минэкономразвития ожидают увеличения реальных зарплат населения в этом году на 3,9%.
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