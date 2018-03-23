Вьетнам прекратил бурение нефти по требованию Китая

Вьетнамская государственная нефтяная компания PetroVietnam распорядилась, чтобы испанская энергетическая компания Repsol приостановила проект "Красный император" у юго-восточного побережья страны после давления со стороны Китая , сообщает BBC в пятницу.

Это будет второй раз менее чем за год, когда Вьетнаму приходится отказываться от крупного проекта по разработке нефтяного месторождения на оживленном водном пути Южно-Китайского моря под давлением Китая.

Такое решение было принято накануне начала коммерческого бурения Repsol.

По информации BBC, отмена может стоить Repsol и его партнерам $200 млн потерянных инвестиций.

Руководители Repsol и PetroVietnam не смогли сразу предоставить комментарии. Вьетнамское министерство иностранных дел не сразу отреагировало на запрос по электронной почте.

"Мы надеемся, что стороны смогут работать сообща, чтобы сохранить тяжело давшееся спокойствие в Южно-Китайском море", — сказала она. Отвечая на вопрос, давил ли Китай на Вьетнам или Repsol, представитель пресс-службы МИД Китая Хуа Чунинг сказала, что не знает, откуда пришли такие новости.

На месторождении можно добывать 25-30 тыс. баррелей нефти и 60 млн куб. м газа в день, сообщило в прошлом месяце вьетнамское издание Cafef.vn.

Repsol потратила около 33 млн евро ($28,84 млн) на разведку во Вьетнаме в прошлом году согласно отчету о прибылях и убытках компании в 2017 г.