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Китайские фондовые биржи падают на фоне решения Трампа по пошлинам
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Китайские фондовые биржи падают на фоне решения Трампа по пошлинам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Основные индексы шэньчжэньской SZSE Component и шанхайской Shanghai Composite Index в пятницу утром открылись резким падением на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам на ввоз в страну стали и алюминия, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным на 9.45 по местному времени (4.45 мск), индекс шэньчжэньской биржи SZSE Component снизился на 3,10% — до 10539,57 пункта, а основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index обрушился на 3,07% — до 3163,21 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.
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