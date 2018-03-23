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Китай введет ответные пошлины на импортируемые из США товары
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Китай введет ответные пошлины на импортируемые из США товары 

РИА Новости 43 минуты назад
КИТАЙ НАМЕРЕН ВВЕСТИ ПОШЛИНЫ НА РЯД ИМПОРТИРУЕМЫХ ИЗ США ТОВАРОВ, ЧТОБЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОШЛИН США ПО АЛЮМИНИЮ И СТАЛИ — МИНКОММЕРЦИИ
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