Бюджетная настройка Минфина: регионы под ударом 

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика» Министерство финансов планирует полностью переориентировать налоговую систему, с целью увеличить объем поступлений в казну. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Путин встретился с министром финансов Антоном Силуановым. Обсудили выполнение задач, поставленных президентом в послании Федеральному Собранию.
"Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий, и тем самым создав источники для инвестиций. Такие предложения у нас будут обсуждаться в ближайшее время в Правительстве", — заявил Силуанов. В ближайшие месяцы Минфин начнет разрабатывать план настройки налоговой системы с целью повысить налоговую базу предприятий, что позволит увеличить объем выплат по налогам и сборам. Стоит отметить, что министерство финансов уже предлагало для нефтяников обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ, а для экономики в целом — снизить страховые взносы до 22% в обмен на повышение НДС до тех же 22%. Инициатива Минфина по изменению текущего формата расчета НДПИ пугает крупные компании, так как очередное изменение налогового законодательства делает ситуацию непрогнозируемой, а планирование невозможным. Очевидно, что стремление Минфина повысить собираемость налогов прежде всего станет причиной сокращения инвестиционных программ в нефтегазовом секторе, что практически сразу же скажется на ситуации в смежных отраслях. В результате, рост ВВП может замедлиться на 1 процентный пункт, учитывая высокую долю нефтегазового сектора в формирование валового продукта страны. Фактически Минфин обещает не повышать прямые налоги, но всячески пытается добиться абсолютного увеличения поступлений не за счет реального увеличения налоговой базы, а её пересчета, называя этот «маневр» улучшением собираемости. Попытка влезть в серую часть нефтегазового сектора может вызвать резкое сокращение объемов производства, поскольку с помощью такого «серого» формата работы у российских компаний остается возможность эффективно оказывать услуги и сдерживать рост себестоимости добытого барреля нефти. Помимо того, что Минфин предлагает увеличить ресурсу базу для предприятий, также рассматриваются меры увеличения сборов и за счет физических лиц — льготных категорий. В правительстве уже обсуждалось введение торгового сбора с оборота и отмена льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства. Минфин предложил заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив многочисленные выплаты в единое пособие для бедных. "Здравоохранение: предлагаем рассмотреть возможности бюджета за счёт перераспределения расходов внутри — и выделив это в качестве приоритетной задачи", — отметил Силуанов. В июне прошлого года помощник президента Андрей Белоусов уже предложил аналогичную схему финансирования приоритетных задач — направить неиспользуемые средства гособоронзаказа на стимулирование экономики. Белоусов предлагал использовать 600 млрд рублей государственных средств, которые находятся на счетах банков, обслуживающих гособоронзаказ, направить на финансирование экономики по льготным ставкам. «Предприятия говорят: поскольку для банков это является бесплатным, я хочу это подчеркнуть, ресурсом, они платят по этим счетам предприятиям ноль процентов, то давайте мы за счет этого ресурса сформируем дешевые кредиты и на те же 600 млрд руб. будем выдавать кредиты по низким процентам», — предложил Белоусов. Теперь же и Минфин, вероятнее всего, обратится к средствам гособоронзаказа для финансирования здравоохранения. Таким образом, средства гособоронзаказа становятся чуть ли не единственным источником для дальнейшей подписки экономики страны и решения социальных и инфраструктурных задач. В результате, одним из ключевых вызовов для экономики страны становится именно исчерпание средств гособоронзаказа в ближайшие несколько лет. На этом фоне, куда более вероятен сценарий, что в конечном итоге реализацию задач, озвученных Путиным в своей предвыборной речи, в очередной раз сбросят на региональные и муниципальные бюджеты. Кстати, Силуанов об этом прямо заявил в ходе беседы с Путиным. "Большая работа у нас с точки зрения настройки и межбюджетных отношений, наших финансовых взаимоотношений с регионами, потому что за счет региональных, местных бюджетов во многом тоже будут исполняться те поручения, которые вы дали в Послании", — заявил Силуанов.