Президент Венесуэлы объявил о деноминации валюты в стране

Николаса Мадуро. «Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся сейчас в обороте купюры и ввести новые, чтобы гарантировать стране экономическую стабильность», — цитирует РИА Новости

Ранее "Российская газета" писала, что инфляции в Венесуэле достигла шести тысяч процентов. Ситуация в южноамериканском государстве ухудшилась из-за дефицита товаров и снижения цен на нефть.

Добавим, что из-за гиперинфляции и нехватки наличных средств в разных районах страны начали появляться мини-центральные банки. Например, город Элорса в штате Апура выпустил свою валюту, альтернативную официальной. А в конце прошлого года собственная валюта «паналь» появилась в одной из коммун района Катия в Каракасе.