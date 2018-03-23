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Президент Венесуэлы объявил о деноминации валюты в стране
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Президент Венесуэлы объявил о деноминации валюты в стране 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся сейчас в обороте купюры и ввести новые, чтобы гарантировать стране экономическую стабильность», — цитирует РИА Новости Николаса Мадуро.
Ранее "Российская газета" писала, что инфляции в Венесуэле достигла шести тысяч процентов. Ситуация в южноамериканском государстве ухудшилась из-за дефицита товаров и снижения цен на нефть.
Добавим, что из-за гиперинфляции и нехватки наличных средств в разных районах страны начали появляться мини-центральные банки. Например, город Элорса в штате Апура выпустил свою валюту, альтернативную официальной. А в конце прошлого года собственная валюта «паналь» появилась в одной из коммун района Катия в Каракасе.
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