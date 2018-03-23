Мадуро объявил деноминацию в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации боливара — национальной валюты страны, новые купюры будут введены в оборот с 4 июня.

Согласно заявлению Мадуро на местном телеканале, он решил "убрать три нуля с нынешних денег".

Президент также заявил, что венесуэльскую криптовалюту El Petro можно будет покупать за российские рубли, а также за юани и евро.

Для использования виртуальной валюты будут созданы четыре специальные экономические зоны: остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес, а также зоны Парагуана и Уренья.

Как писали "Вести. Экономика", цены в Венесуэле выросли на 6147% за 12 месяцев до конца февраля.

"Если этот экспоненциальный рост цен продолжится, готовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", — написал в Twitter оппозиционный законодатель и экономист Анхель Альварадо. Только в феврале этого года инфляция составила 80%, заявили оппозиционные законодатели. В условиях экономического кризиса миллионы венесуэльцев не могут найти или позволить себе основные продукты питания и лекарства.

Критики винят в нынешней ситуации жесткий валютный контроль, введенный 15 лет назад покойным президентом Уго Чавесом , а также чрезмерное печатание денег. Курс боливара упал примерно на 98% по отношению к доллару только за последний год.

Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро связывает проблемы с экономической войной, которую якобы ведут лидеры оппозиции и бизнеса при помощи Вашингтона. Власти не публикуют данные об инфляции уже более двух лет.