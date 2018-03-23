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Мадуро объявил деноминацию в Венесуэле
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Мадуро объявил деноминацию в Венесуэле 

Вести Экономика 49 минут назад
Фото: EPA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации боливара — национальной валюты страны, новые купюры будут введены в оборот с 4 июня.
Согласно заявлению Мадуро на местном телеканале, он решил "убрать три нуля с нынешних денег".
Президент также заявил, что венесуэльскую криптовалюту El Petro можно будет покупать за российские рубли, а также за юани и евро.
Для использования виртуальной валюты будут созданы четыре специальные экономические зоны: остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес, а также зоны Парагуана и Уренья.
Как писали "Вести. Экономика", цены в Венесуэле выросли на 6147% за 12 месяцев до конца февраля.
Только в феврале этого года инфляция составила 80%, заявили оппозиционные законодатели. В условиях экономического кризиса миллионы венесуэльцев не могут найти или позволить себе основные продукты питания и лекарства.
"Если этот экспоненциальный рост цен продолжится, готовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", — написал в Twitter оппозиционный законодатель и экономист Анхель Альварадо.
Критики винят в нынешней ситуации жесткий валютный контроль, введенный 15 лет назад покойным президентом Уго Чавесом, а также чрезмерное печатание денег. Курс боливара упал примерно на 98% по отношению к доллару только за последний год.
Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро связывает проблемы с экономической войной, которую якобы ведут лидеры оппозиции и бизнеса при помощи Вашингтона. Власти не публикуют данные об инфляции уже более двух лет.
Венесуэла переживает глубокий экономический, политический и гуманитарный кризис. Правительство страны находится в долговых тисках, и до сих пор неясно, как оно будет совершать обязательные платежи в этом году. МВФ прогнозирует, что в 2018 г. инфляция в стране достигнет 13 000%, а ВВП рухнет на 15%.
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