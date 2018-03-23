Мадуро разрешил покупку криптовалюты за рубли

Мадуро разрешил покупку криптовалюты «петро» за рубли

"С 23 марта все граждане и предприятия смогут начать покупку "петро" на соответствующей странице в интернете за юани, рубли, турецкие лиры и евро, а также за криптовалюту биткоин, эфериум и нем", — заявил Мадуро в эфире местного телевидения.

Глава Венесуэлы сообщил, что компании из США намерены приобрести венесуэльскую криптовалюту "петро".

Всего за 30 дней предварительной продажи "петро" подана почти 201 тысяча заявок на 5,25 миллиарда долларов. "И это мы только начали путь", — сказал Мадуро.

Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро" 20 февраля. Тогда Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.