Кому выгоден конфликт России и Украины

Белоруссия нашла новый способ заработать на конфликте России и Украины

Взаимозависимые авиационные отрасли России Украины , похоже, нашли шанс взаимодействовать даже в условиях объявленных Киевом санкций. Неудивительно — разрыв производственных и сервисных связей крайне вредит обеим странам. Но больше всего заработает на этом неожиданно обнаружившийся посредник.

Разрыв авиационных связей Украины с Россией сделал заложниками украинские самолеты Ан, которые продолжают эксплуатироваться в России. Речь как минимум об их сервисном обслуживании, доступе к запчастям, да и продлении летной годности и сроков эксплуатации.

«Разрыв производственных связей наносит удар по авиационной отрасли обеих стран. Практически остановлено производство на Харьковском авиазаводе (ХГАПП), под угрозой производственная программа на Воронежском (ВАСО), масса проблем с обслуживанием и ремонтом техники, ранее создаваемой в рамках кооперации», — говорит эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. Украинский «Антонов» , для которого сервисное обслуживание и ремонт летающих самолетов является важной статьей доходов, тоже оказался не у дел. Производство самих самолетов без заказов из России фактически остановилось.

>> Лукашенко рассказал о страхе России «Ситуация с обслуживанием Ан в России начинается обостряться. Учитывая катастрофу с участием Ан-148 и последовавшие ограничения на эксплуатацию этих бортов проблема перестала быть исключительно политической. К тому же заменить все летающие в России самолеты Ан пока нечем. Поэтому поиск компромиссного варианта, позволяющего худо-бедно существовать украинскому авиапрому, а российским эксплуатантам поддерживать борты в технически исправном состоянии, назрело», — рассуждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

И выход из этой абсурдной ситуации, судя по всему, найден — причем самим украинским авиапромом. Украинский«Антонов» и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра и своего представительства в Минске . 20 февраля 2018 года между ними был подписан соответствующий протокол, копия которого оказалась в руках украинского издания LIGA.net. Подпись под документом поставил также Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП).

Согласно протоколу переговоров, в сервисном центре Минска планируется продлевать летную годность, ресурсы и сроки службы самолетов Ан, осуществлять ремонт покупных комплектующих, взаимодействовать по запчастям и запасным частям. Более того, отдельным пунктом говорится о сборке самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178 на территории Белоруссии . Харьковский авиазавод через минский сервисный центр будет продавать запасные части на самолеты Ту-134.

Когда стороны договорятся окончательно, «Антонов» обязуется предоставить перечень самолетов Ан, которые эксплуатируются в России, и перечень подлежащей ремонту техники.

«Конечно, это неприкрытая попытка обойти ограничения и продолжить сотрудничество с Россией. Белоруссия — нейтральная территория, где «Антонов» может спокойно работать и избавиться от политической окраски своей деятельности», — согласен Алексей Антонов из «Алор Брокер». Таким образом, у Белоруссии появилась возможность неплохо заработать на разрыве авиационных связей Украины с Россией. Тем более, что у нее уже есть большой посреднический опыт по сглаживанию негативных последствий для ЕС от российского продовольственного эмбарго.

И такой сценарий, считают эксперты, вполне может сработать. «Уникальное положение Белоруссии не в первый раз может принести выгоду экономике республики ко взаимному удовлетворению конфликтующих соседей», — считает Алексей Калачев.

Мощностей Минского завода гражданской авиации, по его словам, должно хватить для обеспечения сервисного обслуживания самолетов Ан, эксплуатируемых на постсоветском пространстве. В Национальном аэропорту Минска готовится к эксплуатации первая очередь строительства новых корпусов под нужды МЗГА. Несложно догадаться, что эти корпуса могут быть вполне предоставлены для проектов Антонова, замечает Алексей Антонов. И технические возможности Минского завода по сравнению с текущими возможностями украинских предприятий выглядят сильнее, считает он.

Но вот касаемо запчастей и комплектующих, то в этой области Минск по большей части выступит нейтральным посредником, легализующим взаимные поставки между Россией и Украиной, говорит Калачев.

В целом белорусский сценарий может быть реализован, если исключить пункты про производство новых самолетов в Минске, ровно как и частей к ним.

Во-первых, это дорого и долго, говорит Жарский. Во-вторых, у Минского завода гражданской авиации нет опыта и компетенций для производства самолетов.

«Ведь это авиаремонтный завод, который специализируется на обслуживании технически устаревших самолетов Як», — говорит эксперт.