С квитанций ЖКХ уберут рекламу

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Госдума обсудит запрет рекламы на платёжках ЖКХ 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит закон о запрете рекламы на платёжках ЖКХ в редакции согласительной комиссии, в которую вошли представители нижней и верхней палат парламента.
Закон, принятый Госдумой 23 ноября и отклоненный Совфедом 29 ноября, запрещает размещение рекламы на документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне.
В ходе обсуждения депутаты и сенаторы согласились запретить рекламу на платежках ЖКХ, за исключением социальной рекламы. Таким образом, запрет будет распространяться только на коммерческую рекламу. Члены согласительной комиссии также договорились о сохранении возможности размещения на платежках справочно-информационных материалов.
Федеральный закон, в случае его одобрения, вступит в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.
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