С квитанций ЖКХ уберут рекламу

Госдума обсудит запрет рекламы на платёжках ЖКХ

Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит закон о запрете рекламы на платёжках ЖКХ в редакции согласительной комиссии, в которую вошли представители нижней и верхней палат парламента.

Закон, принятый Госдумой 23 ноября и отклоненный Совфедом 29 ноября, запрещает размещение рекламы на документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне.

В ходе обсуждения депутаты и сенаторы согласились запретить рекламу на платежках ЖКХ, за исключением социальной рекламы. Таким образом, запрет будет распространяться только на коммерческую рекламу. Члены согласительной комиссии также договорились о сохранении возможности размещения на платежках справочно-информационных материалов.

Федеральный закон, в случае его одобрения, вступит в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.