Несмотря на высокие котировки нефти, бюджетное правило сдерживает укрепление рубля, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

Так, в пятницу индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2588,26 пунктов, потеряв 2,10%, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,77%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 2,43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт — до 2,82 процента.

Неопределенность в отношении того, насколько долго может затянуться и по какому сценарию будет развиваться торговая конфронтация США Китая , а также очередные перестановки в администрации Белого дома, где Трамп заменил советника по национальной безопасности, начинает все больше нервировать рынки.

Несмотря на вышедшие данные от компании Baker Hughes, которые за прошедшую неделю показали рост нефтяных буровых установок на четыре единицы, котировки «черного золота» в пятницу выросли на 2,06%, закрывшись на отметке $70,35.

Эксперты Bank of America прогнозируют мировой рост спроса в 2018 году на 1.5 млн баррелей в сутки, а в 2019 на 1.3 млн баррелей в сутки.

Также позитивному настрою будет способствовать информация о снижении на 7% доказанных запасов углеводородов в Мексике , которая является одним из крупных мировых производителей нефти, и экспорте нефти из Ирака , упавшим в феврале на 1,8%.

В свою очередь не стоит забывать о том, что цена нефти на мировом рынке как правило складывается не только из фундаментальных факторов, таких, например, как спрос-предложение и рост экономик крупных стран потребителей энергоресурсов. А также большее влияние на цену барреля оказывают спекуляции крупных игроков, таких как хедж-фонды, которые как правило торгуют не реальной нефтью, а фьючерсными поставочными контрактами на нее, тем самым создавая больший объем открытых позиций на продажу или покупку, зачастую игнорируя фундаментальные предпосылки и условия ценообразования нефти.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $69,65 и $68. Сопротивления расположены на $70,60 и $71,30.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах продемонстрировал нулевую динамику, закрывшись на отметке 2285,53 п. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2263 п. и основная 2250 п., проход которой усилит продажи. В свою очередь для возврата к росту индикатору нужно закрепиться над уровнем 2300 пунктов.

В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему выступают 123500 п., при проходе которой инструмент может снизиться к уровню 121000. Сопротивление расположено на уровне 126000 п., закрепление над которым даст сигнал на покупку.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии продемонстрировал нулевую динамику по отношению к доллару США и закрылся на отметке 57,29.

Банк России в соответствии с ожиданиями рынка в пятницу снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта, с 7,50% годовых до 7,25%.

По итогам пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что раскорреляция рубля и нефтяных котировок обязана бюджетному правилу, которое снизило влияние колебаний нефтяных цен на экономику страны.

На данном этапе сопротивлением в паре все так же выступает отметка 57,40. Локальные поддержки расположены на отметках 57 и 56,80.