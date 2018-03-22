Введение пошлин на сталь может замедлить развитие новых СПГ-проектов в США — СМИ

МОСКВА , 22 мар /ПРАЙМ/. Потенциальные пошлины на сталь, о размере которых президент США Дональд Трамм должен объявить в ближайшее время, могут нанести ущерб и замедлить развитие новых СПГ-проектов в США, считают представители отрасли, опрошенные агентством Рейтер

Так, по мнению коммерческого директора Cheniere Energy Анатоля Фейгина, введение пошлин не столько затронет его компанию, которая уже завершает финансирование по двум крупным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Китай , сколько проекты СПГ второй волны.

Китай является вторым по величине импортером СПГ в мире, а также это крупнейший экспортер сталелитейной продукции, необходимой США для строительства новой инфраструктуры для газовой отрасли.

При этом Фейгин отмечает, что подавляющее большинство стальных деталей, используемых на заводах по производству СПГ, довольно специфичны и не производятся в США. «Очевидно, что на эти детали, которые не производятся в США, пошлины распространяться не будут», — цитирует его агентство.

По словам генерального директора торговой ассоциации Центра по сжиженному природному газу Чарли Ридля (Charlie Riedl), пошлины, направленные против китайской продукции, также замедлят заключение новых контрактов между производителями и китайскими покупателями СПГ.