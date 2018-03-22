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ВТО отклонила апелляцию России, поддержав ЕС в споре по пошлинам на LCV
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ВТО отклонила апелляцию России, поддержав ЕС в споре по пошлинам на LCV 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Всемирная торговая организации (ВТО) в четверг отклонила апелляцию России, поддержав Евросоюз в споре по антидемпинговым пошлинам на немецкие и итальянские легкие коммерческие автомобили (LCV), говорится в сообщении ВТО.
Согласно заявлению, Россия должна снять свои антидемпинговые пошлины на LCV из ЕС, поскольку тарифы нарушают правила международной торговли. Апелляционный орган ВТО оставил в силе прежнее решение, согласно которому Россия неправильно рассчитала пошлины на импорт европейских легких коммерческих грузовиков из Германии и Италии.
Решение апелляционного органа является окончательным и будет официально принято органом по урегулированию споров ВТО в течение следующих 30 дней.
Россия и другие страны Таможенного союза в июне 2013 года по результатам расследования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввели импортные пошлины на некоторые виды LCV, выпускаемые в Германии и Италии, на пять лет. Согласно расследованию, импорт некоторых видов LCV наносит вред отрасли.
В мае 2014 года Евросоюз подал в ВТО иск против России по антидемпинговым пошлинам РФ на импорт легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии.
В конце января 2017 года панель арбитров ВТО вынесла решение по иску ЕС к России по LCV, рекомендовав РФ привести пошлины в соответствие с нормами организации. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков сообщал, что Россия рассматривает возможность оспорить решение арбитров ВТО. В феврале прошлого года Россия обратилась в апелляционный орган ВТО для обжалования выводов третейской группы в споре с ЕС.
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