Киев досрочно прекратил Программу экономического сотрудничества с Россией

Решение имеет внутриполитическое значение для Украины , реальное торгово-экономическое сотрудничество двух стран свернуто в 2014-2015 годах, более того, с этого времени контакты даже на рабочем уровне между ведомствами были сведены к минимуму или полностью прекращены.

Интеграция систем платежно-расчетных операций, военно-техническое сотрудничество, создание СП в разных отраслях, совместная разработка и производство самолетов, кооперация в космосе, совместное освоение шельфа Черного и Азовского морей и так далее, — все эти положения уже несуществующей программы сотрудничества выглядят недосягаемыми высотами в отношениях двух стран. Теперь этот факт подтвержден документально.

Александр Широв. После введения взаимных санкций украинские товары, ориентированные на потребительский рынок (главным образом продовольствие), были достаточно быстро замещены в России собственным производством или импортом из других стран. Но в так или иначе попавших под ограничения высокотехнологичных сферах (авиа-, судостроение, космос) разрыв кооперационных связей полностью устранить так и не удалось, хотя вся работа по замещению украинских комплектующих развернута, отмечает заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН

В авиастроении наиболее значимым кооперационным проектом был серийный выпуск по лицензии «Антонова» Ан-148 в Воронеже, он практически прекращен — для российской авиации это не слишком важная машина, но ее производство поддерживало крупный авиационный завод. Остаются проблемы с продлением летной годности транспортников Ан-124 ("Руслан").

Полностью не замещены авиадвигатели запорожского "Мотор Сич" , которые устанавливались в четыре из каждых пяти российских вертолетов и которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Та же ситуация с газотурбинными двигателями для кораблей — в 2014 году их поставки из предприятия в Николаеве в Россию прекращены, в прошлом году введено в строй производство в Рыбинске , но самих двигателей еще нет, и строительство ряда кораблей Военно-морского флота заморожено. По ракете-носителю "Зенит" украинского "Южмаша" сотрудничество продолжается, продление ресурса «Сатаны» (баллистических ракет того же производителя) освоили российские конструкторские бюро. Теперь анонсирован их полный вывод из эксплуатации и переход на производство ракет типа «Сармат». Наконец, проще всего оказалось заместить украинскую продукцию в авионике.

"Разумеется, обе страны заплатили за разрыв кооперационных связей, с той разницей, что для России он не был критичным и заставил власти выделить деньги на то, на что уже давно пора было выделить деньги, а чем Украина заместит российский рынок, не очень понятно, — считает Александр Широв. — Скорее всего, это приведет к постепенному исчезновению украинских высокотехнологичных секторов".

Россия, несмотря ни на что, осталась торговым партнером Украины номер один — и по экспорту, и по импорту. Взаимная торговля товарами, не попавшими под санкции, двузначными темпами оживает после «дна», достигнутого общими усилиями в 2016 году, и это без учета серых схем поставок санкционной украинской продукции в Россию через третьи страны. Помимо низкой базы, сказывается восстановление экономик обеих стран и укрепившийся рубль.

Как рассказали "Российской газете" минэкономразвития , по итогам прошлого года Россия стала больше экспортировать на Украину минеральных продуктов (+58,3 процента, до 2,9 миллиарда долларов), продукции химической промышленности (+8,1 процента, до 2,1 миллиарда долларов), машин, оборудования и транспортных средств (+4,9 процента, до 1,1 миллиарда долларов).

Импорт из Украины вырос тоже по всем основным товарным группам (за исключением древесины), наиболее значимым стал рост по металлам и изделиям из них (+31,6 процента, до 1,4 миллиарда долларов), машинам, оборудованию и транспортным средствам (+28,3 процента, до 1,4 миллиарда долларов).

Однако очевидно, что даже при сохранении двузначной положительной динамики товарооборот еще не скоро выйдет на докризисные показатели (40-50 миллиардов долларов) — сейчас он в 3,5-4 раза меньше, чем до 2014 года.