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В МВФ объяснили, почему Украина не является бедной
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В МВФ объяснили, почему Украина не является бедной страной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд (МВФ) не включил Украину в список развивающихся стран с низким уровнем дохода. Об этом говорится в исследовании организации по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах.
Несмотря на то, что на Украине доходы на душу населения упали на 14 процентов относительно уровня, при котором страну считают низкодоходной, в 2014 году МВФ не включил ее в указанный перечень. Снижение доходов на Украине в МВФ связывают в первую очередь с вооруженным конфликтом.
В 2018 году Украина также не вошла в этот список, поскольку уровень бедности, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования соответствуют показателям стран с развивающейся рыночной экономикой.
Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что оптимистично смотрят на сотрудничество с МВФ и рассчитывают получить в 2018 году еще два миллиарда долларов.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.
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