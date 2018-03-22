США обвинили Китай в хищении и вымогательстве американских технологий

администрации США признают: ответ Пекина неизбежен. Формальным обоснованием для введения пошлин стала публикация 300-страничного доклада Управления торгового представителя США с расследованием того, как власти КНР якобы поддерживают и направляют деятельность по хищению ценных технологий у американских компаний либо вынуждают к их передаче в обмен на доступ на китайский рынок. По данным газеты Politico, в управлении подсчитали, что из-за таких действий Пекина американская экономика ежегодно теряет не менее 30 миллиардов долларов. Межведомственная дискуссия в США об ответных мерах до сих пор продолжается. Информационный ресурс axios.com, ссылающейся на источник в администрации, сообщает, что, скорее всего, Трамп в четверг озвучит результаты расследования и объявит о грядущем введении таможенных тарифов. Но они вступят в силу не сразу. Сначала американскому бизнес-сообществу дадут время высказать свои соображения.

Президент добивался введения сборов на сумму 60 миллиардов долларов в год, но по законодательству США ответные меры не должны превышать тот урон, который, по оценкам торгового представителя, нанесен американской экономике. Поэтому более вероятен пакет пошлин в диапазоне от 30 до 50 миллиардов долларов. Под них попадут значимые для Поднебесной товары, в том числе продвигаемые в рамках инициативы «Сделано в Китае 2025», которая направлена на рост высокотехнологичного сектора. Белый дом намерен, по сути, заблокировать этой продукции доступ на рынок США. Наиболее вероятен удар со стороны Китая по американской сельскохозпродукции, в том числе свинине, соевым бобам, сорго. Телеканал CNBC отмечает, что ответные меры КНР могут обрушить финансовые рынки. Один из чиновников Белого дома признался, что действия администрации больше нацелены на то, чтобы оказать давление на КНР: «Есть мнение, что обидчику сначала надо двинуть в лицо. Примерно это и происходит».