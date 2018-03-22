Соединенные Штаты подыгрывают укреплению рубля

Повышение ставки ФРС и в целом ужесточение монетарной политики США грозит укрепить мировую валюту — доллар. Однако рубль, не смотря ни на что, вполне готов к такому повороту событий. Есть ряд факторов, которые позволят российской валюте оставаться стабильной и укрепляться вплоть до конца года.

ФРС США повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — с 1,25-1,5% до 1,5-1,75%. Решение было ожидаемым. Однако рынки опасались, что американский регулятор будет увеличивать ставку целых четыре раза, то есть ждали ужесточения монетарной политики. Однако ФРС сделала заявление, что в этом году будет еще два повышения ставки, и три повышения в 2019-м.

При принятии решения о более мягком подходе ФРС руководствовалась ожиданиям более высокого роста ВВП, чем раньше. Хотя опасения по ускорению инфляции все еще сохраняются.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал о необходимости сбалансировать два риска. Если слишком сильно повысить ставки, то это может ограничить рост инфляции, которая не поднимется до целевого уровня 2%. Если же повышать ставки слишком медленно, то экономика может перегреться, и тогда политику придется ужесточать ускоренно, а это может спровоцировать рецессию.

Американский доллар не заставил себя долго ждать — он отреагировал некоторым ослаблением. Курс евро при этом повысился, а рубль — укрепил свои позиции.

«С марта доллар в целом находился в фазе некоторого укрепления на мировом валютном рынке, что было связано с опасениями жесткой риторики ФРС в марте. Однако она оказалась не столь жесткой. Это немедленно отправило доллар в сторону снижения», — говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич

Поддержала рубль не только более мягкая позиция ФРС, но и, конечно, подорожавшая накануне на 3% нефть, которая вплотную приблизилась к отметке в 70 долларов за баррель. С одной стороны, упали складские запасы нефти в США, с другой — ОПЕК соблюдает ограничения на добычу топлива.

В четверг российскую валюту также поддержали экспортеры. «Объем торгов хороший — это означает, что экспортеры, наконец, увеличили продажи валюты, чтобы на следующей неделе произвести самые большие налоговые выплаты в этом году», — отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

Однако такая ситуация была недолгой — во второй половине дня четверга доллар снова растет, а рубль слабеет. Что же стоит ждать дальше?

Купцикевич считает, что рубль может укрепляться вплоть до конца года. «В этот период года рубль очень часто отдает часть завоеваний января-марта и находится под умеренным давлением. В этом году данная тенденция началась немного раньше — в конце февраля. Но заседание ФРС и динамика нефти укрепляют меня в мысли, что пара доллар/рубль так и останется до середины лета в диапазоне с нижней границей 55,50», — говорит Купцикевич. Дальше импульсы роста доллара к рублю будут слабеть. «В декабре пара не задержалась выше 59,30, в феврале уже не смогла удержаться выше 58,50, а в марте непреодолимой оказалась отметка 58. В целом же тренд на укрепление рубля может сохраниться до конца года, отправив пару в область ближе к 53 на конец 2018 года», — считает собеседник.

Управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов также верит в сильный рубль. Он полагает, что в течение 2018 года рубль в среднем будет стоить 56,7 рублей за доллар.

И все же нельзя игнорировать факторы, которые могут помешать укреплению рубля. «Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит на саммите ЕС и может потребовать принять новые меры против России . В этом случае рубль окажется под давлением. Также рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, может пострадать, если США объявят о пошлинах на китайские товары», — предупреждают аналитики Sberbank Investment Research.

Китайский Центробанк сразу же ответил на решение ФРС США пусть и минимальным, но повышением ставки на 5 базисных пунктов против 25 б.п. от ФРС. Это уже устоявшаяся традиция — Народный Банк Китая делал так и раньше. Тем самым Пекин защищает свою валюту. Крепкий юань помогает внутреннему производству, но вредит китайскому экспорту.

В России же совершенно другая история и другая экономика. От Банка России, наоборот, ждут снижения ставки на 0,25 или 0,5 базисных пункта на очередном заседании, которое пройдет в пятницу 23 марта. Инфляция остается низкой и позволяет пойти на такой шаг, чтобы простимулировать экономический рост и потребление.

«Снижение процентных ставок Россией означает, что рубль и ОФЗ становятся менее привлекательными по сравнению с американскими активами. Впрочем,

реальная базовая ставка, то есть номинальная за вычетом потребительской инфляции, в России равна 5,3%, то есть является наиболее высокой среди 25 ведущих экономик мира. Этот фактор и рост нефтяных котировок поддерживают рубль»,

Иными словам, российские ОФЗ все равно остаются привлекательными для инвесторов. Сarry trade, на котором зарабатывают крупные игроки из США и Европы, тоже пока выгоден. При ставке в США в 1,75% инвесторы могут взять кредит под 4-6%, а потом вложиться в рублевые инструменты, доходность по которым останется не менее 7%. Поэтому монетарная политика Банка России поддержит российскую валюту.