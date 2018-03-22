В Минфине открестились от идеи повышения НДФЛ

«У Минфина таких предложений нет», — цитирует замминистра РИА «Новости». Минфин России не видел официальных предложений по повышению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также не выступал с такой инициативой, заявил замглавы ведомства Владимир Колычев

Также Колычев отметил, что в Минфин предложений о повышении НДФЛ официально не поступало.