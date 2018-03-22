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В Минфине открестились от идеи повышения НДФЛ
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В Минфине открестились от идеи повышения НДФЛ 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минфин России не видел официальных предложений по повышению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также не выступал с такой инициативой, заявил замглавы ведомства Владимир Колычев.
«У Минфина таких предложений нет», — цитирует замминистра РИА «Новости».
Также Колычев отметил, что в Минфин предложений о повышении НДФЛ официально не поступало.
Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышение подоходного налога до 15%. До этого СМИ сообщили о возможном росте НДФЛ в России. В Кремле заявили, что обсуждение налоговых новаций в России, в том числе в отношении НДФЛ, продолжается, решений пока нет.
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