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США инициируют иск к Китаю в ВТО по нарушениям в области лицензирования
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США инициируют иск к Китаю в ВТО по нарушениям в области лицензирования 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: Прайм
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США инициируют иск к Китаю во Всемирной торговой организации, обвиняя Пекин в нарушениях в области лицензирования, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.
"Президент потребует и поручит торговому представителю США инициировать иск в ВТО, чтобы ответить на дискриминационные действия Китая в области лицензирования", — сказал представитель Белого дома.
По его словам, КНР требует от американских компаний в обязательном порядке инвестировать в китайские совместные предприятия и передавать им технологии, в противном случае не дают им лицензировать свои продукты и услуги на территории Китая.
Президент США Дональд Трамп объявит в четверг о мерах в области торговли против Китая, сообщил Белый дом. Запланировано подписание меморандума «о борьбе с экономической агрессией Китая». Как ожидается, под угрозой более высоких пошлин окажется импорт из Китая на 50 миллиардов долларов в год.
Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.
В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа «не поддаваться эмоциям». Китай также заявил, что готов к ответным мерам против США.
Президент США также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.
Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.
Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.
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