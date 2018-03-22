США решили пока не вводить пошлины на импорт металлов из ряда стран и ЕС

ВАШИНГТОН, 22 марта. / ТАСС /. Американская администрация приняла решение пока не вводить таможенные пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию из ряда стран, являющихся союзниками и партнерами Вашингтона, а также из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил в четверг представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

По его выражению, правительство США решило «поставить на паузу введение таможенных пошлин». «У нас есть две страны NAFTA (то есть Канада Мексика , являющиеся наряду с США участницами Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли — прим. ТАСС). У нас есть Европа, Австралия , у нас есть Аргентина , у нас есть Бразилия и, безусловно, [Республика] Корея », — сказал Лайтхайзер, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США . Он имел в виду список тех, в отношении кого американские таможенные пошлины на сталь и алюминий взиматься не будут.

При этом американский представитель на торговых переговорах, являющийся членом кабинета президента Дональда Трампа , не пояснил, какой именно смысл вкладывался в слова «поставить на паузу», идет ли речь о временном выводе ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Южной Кореи и Мексики из-под действия пошлин на период ведения переговоров на этот счет или какое-то более долговременное решение. Лайтхайзер уточнил лишь, что США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с перечисленными шестью государствами и ЕС до конца апреля.

Хозяин Белого дома подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что ряд стран, включая Канаду, Мексику и Австралию, будет освобожден от выплаты таких таможенных сборов. Предполагается, что новое распоряжение американского лидера вступит в силу 23 марта, изначально пошлины не будут взиматься с продукции, ввозимой из Канады и Мексики, поскольку Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру NAFTA.