HSBC: протекционизм поглощает мировую экономику

Москва , 22 марта — «Вести. Экономика» Поскольку протекционизм становится ключевым лозунгом руководителей, из глобального отчета следует, что компании находят различные способы преодолеть любые препятствия для торговли.

Из 6 тыс. фирм, опрошенных HSBC, 61% заявили, что правительства стали еще больше защищать свою внутреннюю экономику. Это настроение было самым сильным среди компаний на Ближнем Востоке и в Северной Африке (70%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (68%). В США 61% респондентов отметили рост протекционизма, а в Европе только 50% наблюдают рост протекционистских тенденций.

Опрос, вышедший в среду, также показал, что большинство фирм обращаются к региональным партнерам за развитием торговых возможностей. Почти три четверти (74%) внешней торговли в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ведется в одном и том же регионе.

Ноэль Куинн, руководитель глобального Управления по работе с коммерческими клиентами HSBC, заявил, что предприятия показывают гибкий подход, пытаясь завоевать позиции в глобальной торговой среде.

«Они считают появление электронного маркетинга и электронных цепочек поставок как способ компенсации ряда протекционистских мер», — сказал он.

Куинн отметил, что 28% опрошенных фирм опираются на совместные предприятия и дочерние компании для преодоления любых локальных барьеров. Он добавил, что многие фирмы открыто признают, что из-за протекционизма сталкиваются с более высокими издержками.

Несмотря на признание опасений, возникающих на фоне протекционизма, в том же отчете HSBC утверждается, что более трех четвертей респондентов с оптимизмом воспринимают будущие перспективы в международной торговле.

Динамика индекса доллара и объемы мировой торговли

Основными причинами этой уверенности стали рост спроса со стороны потребителей и бизнеса, благоприятные экономические условия, а также более широкое использование технологий для стимулирования роста и снижения затрат.

Еще одним источником поддержки глобальной торговли может быть не такой сильный доллар.

По оценкам HSBC, доллар США, который упал на 8% на торгово-взвешенной основе с первого квартала 2017 года, должен способствовать увеличению объема торгов в других странах в будущем.

Исследователи банка процитировали данные за последние 30 лет, которые показали, что слабость в мировой торговле отражает периоды сильного доллара США.

HSBC также спросил о влиянии политики глобального правительства и обнаружил, что возникали опасения, когда появлялись проблемы за пределами собственного региона компании.

Так, почти 60% респондентов в Азии думали, что АСЕАН 2025 и инициатива Китая «Один пояс — один путь» помогут их бизнесу в течение следующих двух лет. Напротив, большинство респондентов в Европе и Северной Америке заявили, что эти инициативы не окажут никакого влияния.

Что касается политики США, то почти 40% мировых компаний сомневаются, что решения, принятые в Вашингтоне, не окажут никакого влияния в течение следующих двух лет.