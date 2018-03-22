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HSBC: протекционизм поглощает мировую экономику
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HSBC: протекционизм поглощает мировую экономику 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика» Поскольку протекционизм становится ключевым лозунгом руководителей, из глобального отчета следует, что компании находят различные способы преодолеть любые препятствия для торговли.
Из 6 тыс. фирм, опрошенных HSBC, 61% заявили, что правительства стали еще больше защищать свою внутреннюю экономику. Это настроение было самым сильным среди компаний на Ближнем Востоке и в Северной Африке (70%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (68%). В США 61% респондентов отметили рост протекционизма, а в Европе только 50% наблюдают рост протекционистских тенденций.
Опрос, вышедший в среду, также показал, что большинство фирм обращаются к региональным партнерам за развитием торговых возможностей. Почти три четверти (74%) внешней торговли в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ведется в одном и том же регионе.
Ноэль Куинн, руководитель глобального Управления по работе с коммерческими клиентами HSBC, заявил, что предприятия показывают гибкий подход, пытаясь завоевать позиции в глобальной торговой среде.
«Они считают появление электронного маркетинга и электронных цепочек поставок как способ компенсации ряда протекционистских мер», — сказал он.
Куинн отметил, что 28% опрошенных фирм опираются на совместные предприятия и дочерние компании для преодоления любых локальных барьеров. Он добавил, что многие фирмы открыто признают, что из-за протекционизма сталкиваются с более высокими издержками.
Несмотря на признание опасений, возникающих на фоне протекционизма, в том же отчете HSBC утверждается, что более трех четвертей респондентов с оптимизмом воспринимают будущие перспективы в международной торговле.
Динамика индекса доллара и объемы мировой торговли
Основными причинами этой уверенности стали рост спроса со стороны потребителей и бизнеса, благоприятные экономические условия, а также более широкое использование технологий для стимулирования роста и снижения затрат.
Еще одним источником поддержки глобальной торговли может быть не такой сильный доллар.
По оценкам HSBC, доллар США, который упал на 8% на торгово-взвешенной основе с первого квартала 2017 года, должен способствовать увеличению объема торгов в других странах в будущем.
Исследователи банка процитировали данные за последние 30 лет, которые показали, что слабость в мировой торговле отражает периоды сильного доллара США.
HSBC также спросил о влиянии политики глобального правительства и обнаружил, что возникали опасения, когда появлялись проблемы за пределами собственного региона компании.
Так, почти 60% респондентов в Азии думали, что АСЕАН 2025 и инициатива Китая «Один пояс — один путь» помогут их бизнесу в течение следующих двух лет. Напротив, большинство респондентов в Европе и Северной Америке заявили, что эти инициативы не окажут никакого влияния.
Что касается политики США, то почти 40% мировых компаний сомневаются, что решения, принятые в Вашингтоне, не окажут никакого влияния в течение следующих двух лет.
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