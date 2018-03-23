Минпромторг: снижение ключевой ставки расширяет возможность инвестировать в новые проекты

"Это уже второе понижение ставки на 25 базисных пунктов с начала года, и мы, безусловно, приветствуем решение Центробанка России. Это дает нам возможность более динамично вкладывать средства в развитие новых проектов, а также модернизацию уже существующих предприятий", — сказал министр.

Совет директоров регулятора в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,25%. Банк России также продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году, сообщалось в пресс-релизе ЦБ.