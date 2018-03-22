Киев нанес удар по аграрной сверхдержаве: 30 тыс. украинцев лишились работы — РИА Новости

Об этом заявила заведующая отделом земельных отношений научного центра Институт аграрной экономики Ольга Ходаковская.

Ранее Кабмин Украины принял решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России до урегулирования вопроса с применением антидемпинговых пошлин на поставки этой продукции. В дальнейшем власти планируют расширить перечень товарных кодов, на которые распространяются антидемпинговые пошлины для недопущения их обхода российскими предприятиями путем изменения товарных кодов и поставок через другие страны.

Также планируется изменить размеры самих антидемпинговых пошлин, чтобы «защитить интересы украинских производителей удобрений».

Опрос

Обнародованные Ходаковской сведения являются результатами исследования, проведенного Институтом аграрной политики на основании данных соцопроса центра «Социальный мониторинг» среди 500 аграрных предприятий Украины , 33% которых заявили, что в 2017 году не использовали азотные удобрения и более 50% из них назвали причиной отказа от удобрений их дороговизну.

«По всем категориям аграрных хозяйств объем недополученной прибыли из-за ценового фактора, из-за завышения цен на минеральные удобрения, в том числе азотной группы, из-за их ценовой недоступности, составили около 18 миллиардов гривен», — сказала Ходаковская на пресс-конференции в четверг. Она сообщила, что в результате украинская экономика потеряла более 2,5 миллиарда гривен (95 миллионов долларов) поступлений в госбюджет и 52 миллиона гривен (1,9 миллиона долларов) поступлений в местные бюджеты и около 30 тысяч сезонных рабочих мест.

Перспективы

По словам зампреда общественной организации «Всеукраинский аграрный совет» Михаила Соколова, на сегодняшний день на украинском рынке цены на азотные удобрения на 30% выше, чем в мире. По его словам, это, в частности, обусловлено, антидемпинговыми пошлинами, которые Украина ввела против российских удобрений, в результате чего «внутренние производители создали монополию» на продукцию.

При этом он считает, что если правительство введет постоянное полное эмбарго, то в стране может возникнуть дефицит азотных удобрений. «Мы располагаем официальной информацией, что (премьер Украины Владимир — ред.) Гройсман дал поручение ввести полное эмбарго по РФ. По объемам это означает, что у нас будет просто дефицит, мы просто не внесем (удобрения — ред.), нам неоткуда будет привезти», — сказал он.

При этом он сообщил, что располагает неофициальной информацией о планах правительства повысить антидемпингоые пошлины с 30% до 60%. Он отметил, что если эта информация подтвердиться, и решение будет принято правительством, то на столько же вырастет стоимость азотных удобрений на Украине.

История с удобрениями

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО . Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобрений, поставлявшихся из России.

Весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% и на импорт из РФ карбамида и КАС. По данным минэкономики Украины, на момент введения пошлин Россия была основным поставщиком азотных удобрений на Украину с долей в 80-90% от общего объема.