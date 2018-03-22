Минфин намерен создать условия для заработка региональным бюджетам

"Большая работа у нас с точки зрения настройки и межбюджетных отношений, наших финансовых взаимоотношений с регионами, потому что за счет региональных, местных бюджетов во многом тоже будут исполняться те поручения, которые Вы дали в Послании", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что сюда входят вопросы образования и здравоохранения.

"Поэтому мы сейчас считаем необходимым создать условия для того, чтобы региональные бюджеты были заинтересованы в первую очередь в зарабатывании собственных средств и также сделали структурные изменения своих расходов на приоритеты в тех ключевых отраслях, которые обозначены в Вашем Послании", — подчеркнул Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин готовит предложения по созданию равных условий ведения бизнеса.