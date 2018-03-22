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Силуанов: Минфин РФ будет увеличивать расходы на инфраструктурные проекты
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Силуанов: Минфин РФ будет увеличивать расходы на инфраструктурные проекты 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Недвижимость. Минфин РФ будет увеличивать расходы на инфраструктурные проекты — Силуанов.
РИА Недвижимость: последние новости
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