Потеряла ли Венесуэла своего ключевого союзника? 

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика» Долговой кризис Венесуэлы, почти наверняка, продолжит стремительно углубляться в этом году. При этом венесуэльское правительство может остаться без одного из своих самых важных финансовых доноров, что еще больше увеличит вероятность дефолта этой латиноамериканской страны.
В прошлые годы Китай предоставил Венесуэле кредитов на $50 млрд, которые, как правило, возвращались в виде поставок нефти. Поднебесная нуждалась в ∎черном золоте∎, а венесуэльцы — в деньгах, и подобные взаимоотношения устраивали обе стороны в течение длительного времени. Однако по мере того, как экономическая ситуация в Венесуэле ухудшалась, Китай начал медленно ретироваться. Или точнее, Пекин предлагал Каракасу более мягкие условия погашения, закрывав при этом двери для новых кредитов. Согласно данным агентства Reuters по истечению нынешнего соглашения в этом году, китайцы, скорее всего, продлят лишь те финансовые пункты, которые касаются погашения долга. Пекин позволит не имеющему денег Каракасу выплачивать лишь проценты по задолженности. ∎Учитывая резкое падение добычи нефти в стране, китайские банки, по естественным причинам, не будут возобновлять кредитование∎, — заявил источник в китайской нефтяной промышленности. Большая часть венесуэльской нефти по-прежнему направляется на погашение долгов, а это значит, что Каракас не получает доход от этой части экспорта. На сегодняшний день Венесуэла должна Поднебесной $19,3 млрд, половина из которых была получена в рамках сделки от 2010 г. Проблема Каракаса в том, что тело долга не уменьшается, поскольку выплачиваются лишь проценты. Вероятность полного погашения почти нулевая. Венесуэльское правительство имеет в своих резервах менее $10 млрд, хотя только в этом году обязательные платежи превышают эту сумму. Более того, на фоне неуклонного снижения добычи нефти и того факта, что Китай претендует на большую часть этого объема, уменьшение производства означает сокращение источника дохода. Китайцы вряд ли вернут все свои деньги, но они продолжать брать столько нефти, сколько пока возможно. Согласно данным The Atlantic Council Венесуэла направляет около 500 тыс. — 600 тыс. баррелей в день в Китай и Россию в качестве погашения старых кредитов. Еще 400 тыс. — 450 тыс. баррелей продаются внутри страны по искусственно заниженным ценам, что приносит государственной нефтяной компании PDVSA одни убытки. В итоге остается около 850 тыс. баррелей в день, на которых Венесуэла может хоть что-то заработать, но эта цифра неуклонно уменьшается. Китай отказывается возобновлять финансирование PDVSA, что негативно отражается на нефтедобыче компании. Пекин, похоже, начинает относится к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро как к Роберту Мугабе, который возглавлял Зимбабве в течение 40 лет и довел страну до экономического краха. Имея не так много союзников, Россия для Каракаса стала последним источником поддержки. Москва, согласно американским СМИ, активно помогала венесуэльцам в создании криптовалюты ∎петро∎, которая должна была помочь бороться с гиперинфляцией. Однако большинство аналитиков не рассматривают все эти усилия серьезно. К тому же, администрация Трампа недавно объявила санкции против петро, запретив гражданам США участвовать в каких-либо транзакциях с этой криптовалютой. Пока неясно, придет ли Россия на помощь Мадуро. По данным The Atlantic Council венесуэльское правительство должно России около $3 млрд, дополнительные $5 млрд задолжало PDVSA ∎Роснефти∎. Трудно поверить, что Китай и Россия получают большую выгоду от венесуэльского кризиса. Скорее всего, их кредиты никогда не будут полностью погашены. Венесуэла является для них значительным риском. Когда страна находится в глубочайшем кризисе и на нее давит гора долгов, Пекин и Москва могут надеяться получить лишь оставшиеся после краха частички, полагают западные аналитики.