Минсельхоз сгорел со стыда из-за дефицита навоза в России

«Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести [везем из-за рубежа], это, конечно, глубоко неправильно», — заявил представитель Минсельхоза, отметив, что в России даже гриб вырастить невозможно из-за отсутствия собственного компоста. Министерству сельского хозяйства стыдно за образовавшийся в России дефицит навоза — отечественным производителям грибов приходится закупать навоз для приготовления компоста за рубежом. В дефиците признался директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в ходе первой Всероссийской грибной конференции, сообщает «Интерфакс»

По словам Чекмарева, в России производится только 50 тысяч тонн компоста, а спрос — 360 тысяч тонн. На конференции ведомство представило документы о 14 проектах, которые этот дефицит должны покрыть.

«И тогда не надо будет везти навоз из Польши и других стран», — подытожил чиновник.