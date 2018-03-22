Роджерс: торговая война приведет рынки к катастрофе 

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Знаменитый инвестор Джим Роджерс предсказывает худшую «медвежью» фазу на рынке акций за всю свою жизнь, а торговая война может сделать ситуацию еще хуже, пишет Bloomberg.
Глава Rogers Holdings Джим Роджерс. Фото: EPA/KIM HEE-CHUL
"Следующий «медвежий» рынок будет худшим в моей жизни — просто из-за долга — но в случае торговой войны это будет хуже, чем катастрофа, — сказал 75-летний глава Rogers Holdings Inc. в интервью в Москве. — Я крайне обеспокоен. Я достаточно хорошо знаю историю, имею достаточный опыт работы на рынках и знаю, что торговые войны — это, как правило, катастрофа". Роджерс отметил, что вероятность полномасштабного торгового конфликта, похоже, растет. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Пошлины вступят в силу в пятницу.
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