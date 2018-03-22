Китай продлил антидемпинговые пошлины на импортную фотобумагу из ЕС, США и Японии

США и Японии. Пекин, 22 марта / Синьхуа / — Министерство коммерции КНР объявило в четверг о решении продлить действие антидемпинговых пошлин на импортную фотобумагу из ЕС

Импортеры этой продукции, отмечается в сообщении Минкоммерции, обязаны уплачивать китайской таможне антидемпинговые пошлины в диапазоне от 23,5 до 28,8 проц. — в том же установленном размере, как и в период с 2012 г. по 2016 г.

Антидемпинговые пошлины будут действовать еще пять лет с 23 марта 2018 года.

Данное решение последовало после того, как проведенная оценка подтвердила возможность причинения ущерба отечественной индустрии в случае отмены антидемпинговых пошлин. -0-