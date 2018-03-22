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Китай продлил антидемпинговые пошлины на импортную фотобумагу из ЕС, США и Японии
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Китай продлил антидемпинговые пошлины на импортную фотобумагу из ЕС, США и Японии 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — Министерство коммерции КНР объявило в четверг о решении продлить действие антидемпинговых пошлин на импортную фотобумагу из ЕС, США и Японии.
Импортеры этой продукции, отмечается в сообщении Минкоммерции, обязаны уплачивать китайской таможне антидемпинговые пошлины в диапазоне от 23,5 до 28,8 проц. — в том же установленном размере, как и в период с 2012 г. по 2016 г.
Антидемпинговые пошлины будут действовать еще пять лет с 23 марта 2018 года.
Данное решение последовало после того, как проведенная оценка подтвердила возможность причинения ущерба отечественной индустрии в случае отмены антидемпинговых пошлин. -0-
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